La classifica EarOne della settimana 23 del 2026 conferma in vetta Serena Brancale con Al Mio Paese, il brano firmato con Levante e DELIA. Una settimana che premia la continuità mentre Achille Lauro guadagna undici posizioni e si piazza al numero dieci con Comuni Immortali, il salto più netto della Top 10.
Serena Brancale, Pinguini e The Kolors: il podio airplay della settimana 23
Come dicevamo Serena Brancale con Levante e DELIA conferma per la seconda settimana consecutiva il primo posto dell’airplay nazionale.
Dietro due band: salgono alla #2 Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento (Epic/Sony) e chiudono il podio i The Kolors con Rolling Stones (Atlantic/Warner), stabili in terza piazza.
Achille Lauro vola, crollano Sayf e Tiziano Ferro
Achille Lauro: Comuni Immortali (Atlantic/Warner) sale di undici posizioni fino al decimo posto. Bene anche Shakira con Burna Boy, +14 con Dai Dai (Sony), e CLARA con sangiovanni, +9 con Le Ragazze (Atlantic/Warner).
Sul fronte opposto diverse discese. Sayf perde dieci posizioni con Buona Domenica (Atlantic/Warner). Samurai Jay ne lascia tredici con Ossessione (Island/Universal). Doppio arretramento anche per Tiziano Ferro: -12 con Giorgia su Xxdono (Sugar Music) e -12 con Paola Iezzi.
Quattro nuove entrate in Top 50. Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera (Columbia/Sony), J-AX con Hippy Ya Yo (Però Anche No) (Columbia/Sony), Sal Da Vinci con Poesia (Atlantic/Warner) e KAROL G con Manu Chao su Viajando Por El Mundo (EMI/Universal).
Tutti i dati sono elaborati da EarOne, riferiti alla settimana 23 del 2026 (dati da venerdì 29 maggio a giovedì 4 giugno). Lo storico delle rilevazioni è nella sezione Classifiche EarOne di All Music Italia.