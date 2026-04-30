Roma Pride 2026 ambassadors: saranno Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario le tre artiste scelte per accompagnare la nuova edizione della parata, in programma sabato 20 giugno a Roma.

Le tre cantautrici sfileranno insieme alla comunità LGBTQIA+, portando alla manifestazione il proprio sostegno sui temi dei diritti, della libertà e dell’autodeterminazione. Il Roma Pride 2026 arriva in un momento in cui il dibattito sui diritti civili resta acceso e attraversa politica, cultura e spazio pubblico.

Roma Pride 2026: Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario ambassadors

Il Roma Pride ha annunciato le sue ambassadors per l’edizione 2026: Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario.

Tre nomi diversi, legati alla musica e al racconto del presente, chiamati a partecipare non come semplici ospiti ma come alleate della comunità. La loro presenza porta dentro la parata tre percorsi artistici che, negli anni, hanno spesso incrociato temi legati ai diritti, ai corpi, alla libertà individuale e alla responsabilità collettiva.

La parata del Roma Pride 2026 si terrà sabato 20 giugno. La data era già stata annunciata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, organizzatore della manifestazione insieme alle realtà coinvolte nel percorso del Pride romano.

Le parole di Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario

Levante lega la partecipazione al Pride a una scelta precisa:

“Essere al Pride significa scegliere da che parte stare. E io scelgo di stare accanto a chi lotta ogni giorno per essere semplicemente se stesso, senza paura”.

Francesca Michielin mette al centro l’idea di libertà condivisa:

“La libertà non è mai un fatto individuale. O è di tutte e tutti, o non è. Per questo il Pride è una responsabilità collettiva, oltre che una festa meravigliosa”.

Per Margherita Vicario, la piazza torna a essere un luogo necessario:

“Scendere in piazza sta tornando a rivelarsi salutare, salvifico, necessario. Soprattutto in questo momento storico è un’esigenza collettiva a cui prendo parte con entusiasmo e responsabilità. Sono da sempre amica del Pride, ancora più bello esserlo in via ufficiale”.

Mario Colamarino: “La loro voce porta le istanze più lontano”

Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, ha sottolineato il valore della presenza delle tre artiste:

“Vogliamo ringraziare Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario per aver scelto di essere al nostro fianco come ambassadors. La loro presenza è fondamentale perché ci permette di portare le nostre istanze ancora più lontano. Con la loro voce e la loro visibilità riescono ad arrivare anche dove, con i nostri canali, facciamo più fatica. È questo il senso più autentico dell’alleanza: condividere spazio, responsabilità e possibilità”.

Il punto indicato dall’organizzazione è quello dell’alleanza: condividere visibilità e responsabilità, usando la forza pubblica di tre artiste molto riconoscibili per allargare il messaggio del Pride.

Roma Pride 2026: la parata sarà il 20 giugno

La parata del Roma Pride 2026 attraverserà la Capitale sabato 20 giugno. La manifestazione porterà in piazza la comunità LGBTQIA+, associazioni, collettivi, cittadine e cittadini che scelgono di partecipare a una giornata di rivendicazione e visibilità.

Il Roma Pride si conferma uno spazio politico e culturale costruito dalla comunità e dalle sue alleanze. L’edizione 2026 punterà su diritti, libertà e autodeterminazione, con una presenza artistica che quest’anno passa anche da Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario.