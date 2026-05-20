AIELLO torna con un nuovo progetto discografico. Venerdì 22 maggio esce Scorpione, album che arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro e che accompagnerà anche il nuovo tour nei club previsto per l’autunno 2026. Il disco sarà disponibile in digitale e in formato fisico con CD e vinile autografati in esclusiva sul Sony Music Store.

Ad anticipare il progetto ci sono il singolo Sotto sotto, attualmente in rotazione radiofonica, e la focus track Fiammiferi con Antonia. Nove tracce in cui il cantautore calabrese mette al centro cambiamenti personali, relazioni finite e ripartenze.

AIELLO pubblica il nuovo album SCORPIONE

Nel disco convivono nostalgia, rabbia, abbandono e consapevolezza. Aiello descrive il progetto come il risultato di un periodo di trasformazione personale e artistica, lontano dall’idea del “disco della rottura”.

“Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta. In queste 9 canzoni racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell’Amore.”

La tracklist comprende:

ADL (Artisti del Love)

Fiammiferi feat. Antonia

feat. Scorpione feat. Leo Gassmann

feat. Arrivederci mostro

Mille uragani

Giganti

Sentimentale feat. Levante

feat. Sotto sotto

Come ti pare

Le collaborazioni e il suono del disco

Nel progetto compaiono Levante, Antonia e Leo Gassmann, presenti in tre featuring distribuiti nella tracklist. La produzione artistica è stata curata da Aiello insieme a Brail.

Dal punto di vista sonoro il disco guarda apertamente all’R&B, genere già presente nelle influenze dell’artista. Nel lavoro convivono riferimenti contemporanei e un approccio più cantautorale, con produzioni lo-fi e atmosfere intime.

AIELLO tour 2026: le date nei club

Le nuove canzoni entreranno nella scaletta del TOUR CLUB 2026, serie di concerti che porterà Aiello nei principali club italiani a partire da novembre.

5 novembre 2026 – Hall – Padova (Data Zero)

6 novembre 2026 – Teatro Concordia – Venaria Reale (Torino)

8 novembre 2026 – Estragon – Bologna

11 novembre 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

13 novembre 2026 – Atlantico – Roma

16 novembre 2026 – Casa della Musica – Napoli

19 novembre 2026 – Fabrique – Milano

Biglietti per i concerti di AIELLO

I biglietti per il tour sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati. Nei live troveranno spazio sia i brani del nuovo album sia le canzoni che hanno segnato il percorso del cantautore negli ultimi anni.

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Immagine di copertina di Manuel Grazia