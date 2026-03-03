Aiello annuncia il tour 2026 nei club: date e biglietti

Aiello ha annunciato le date del suo prossimo tour nei club italiani. Il Tour Club 2026, prodotto da Vivo Concerti, lo vedrà protagonista da novembre di una serie di date nei club delle principali città italiane.

Il tour inizierà il 5 novembre da Padova e si concluderà il 19 novembre al Fabrique di Milano.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato il suo percorso artistico e quelli che saranno contenuti nel nuovo album previsto per la primavera, un lavoro pieno di sfumature mature, inedite e personali.

Aiello – Tour Club 2026

Giovedì 5 novembre 2026 – Padova – Hall – Data Zero

Venerdì 6 novembre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Teatro Concordia

Domenica 8 novembre 2026 – Bologna – Estragon

Mercoledì 11 novembre 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 13 novembre 2026 – Roma – Atlantico

Lunedì 16 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

Giovedì 19 novembre 2026 – Milano – Fabrique

