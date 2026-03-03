3 Marzo 2026
di
Alessandro Genovese
News
Tour
Condividi su:
3 Marzo 2026

Aiello annuncia il tour 2026 nei club: date e biglietti

Appuntamenti live nei club italiani a novembre.

Tour di Alessandro Genovese
Aiello Tour Club 2026 date e biglietti
Condividi su:

Aiello ha annunciato le date del suo prossimo tour nei club italiani. Il Tour Club 2026, prodotto da Vivo Concerti, lo vedrà protagonista da novembre di una serie di date nei club delle principali città italiane.

Il tour inizierà il 5 novembre da Padova e si concluderà il 19 novembre al Fabrique di Milano.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato il suo percorso artistico e quelli che saranno contenuti nel nuovo album previsto per la primavera, un lavoro pieno di sfumature mature, inedite e personali.

Aiello – Tour Club 2026

  • Giovedì 5 novembre 2026 – Padova – Hall – Data Zero
  • Venerdì 6 novembre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Teatro Concordia
  • Domenica 8 novembre 2026 – Bologna – Estragon
  • Mercoledì 11 novembre 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara
  • Venerdì 13 novembre 2026 – Roma – Atlantico
  • Lunedì 16 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica
  • Giovedì 19 novembre 2026 – Milano – Fabrique

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia

Articoli più letti

Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Come votare alla finale di Sanremo 2026: la guida con i codici del televoto 2

Sanremo 2026, come votare alla finale: la guida completa con i codici di tutti i 30 artisti
Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 3

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 4

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio 5

Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 6

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Fabrizio Ferraguzzo consulente artistico di Sanremo 2027 7

Fabrizio Ferraguzzo a Sanremo 2027: il manager dei Måneskin nel team di De Martino
Samurai Jay, primo nella classifica stream Spotify di Sanremo 2026 con "Ossessione" 8

Sanremo 2026 su Spotify: Samurai Jay nuovo re con 2,7 milioni di stream. Sal Da Vinci +31,8%
Analisi dei testi di Sanremo 2026 - Premio Testo&ConTESTO 9

Sanremo 2026. Premio Testo&ConTesto. I testi migliori (e i peggiori) del Festival di Sanremo 2026
Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 10

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?

Cerca su A.M.I.