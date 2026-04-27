Aiello Scorpione è il nuovo album di inediti, fuori venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in preorder. Il disco arriva a tre anni da Romantico e sarà pubblicato anche in esclusiva sul Sony Music Store nei formati CD autografato e vinile autografato.

Il progetto è stato anticipato da Giganti, brano pubblicato il 10 aprile, e sarà composto da 9 tracce. Le nuove canzoni entreranno anche nella scaletta del Tour Club 2026, in partenza a novembre nelle principali città italiane.

Aiello annuncia Scorpione , il nuovo album fuori il 22 maggio

Scorpione segna il ritorno discografico di Aiello sulla lunga distanza dopo Romantico, pubblicato nel 2023. Il nuovo album raccoglie 9 brani e viene descritto come un lavoro nato da strade nuove, cambiamenti e ripartenze.

Nel disco torna centrale l’R&B, genere presente fin dalle radici musicali dell’artista. Questa volta il suono guarda a una dimensione contemporanea e lo-fi, intrecciandosi con la scrittura cantautorale italiana che ha sempre segnato il suo percorso.

Scorpione non viene raccontato come un semplice diario d’amore. Il punto di partenza sono le cose che finiscono: relazioni chiuse, città lasciate, capitoli che si interrompono e costringono a cercare un nuovo modo di stare dentro la propria storia.

Scorpione : Aiello racconta amore, ombre e ripartenze

Nel nuovo album, Aiello osserva l’amore da una prospettiva più adulta. Non solo nostalgia, rabbia o abbandono, ma anche consapevolezza. Il dolore, qui, non diventa immobilità: diventa materia da attraversare.

L’artista racconta così il disco:

“Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta. Sono 9 canzoni in cui racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell’Amore.”

Il titolo Scorpione sembra quindi aprire una fase diversa della sua scrittura, più legata alla trasformazione che alla sola ferita sentimentale. Un disco che arriva dopo i singoli Come ti pare, Sentimentale con Levante e Giganti.

Aiello porta Scorpione nel Tour Club 2026

Le nuove canzoni di Scorpione entreranno nella scaletta del Tour Club 2026, prodotto da Vivo Concerti. Il tour partirà a novembre e attraverserà club e venue delle principali città italiane.

Accanto ai nuovi brani, ci sarà spazio anche per le canzoni che hanno segnato il percorso di Aiello, dal debutto fino agli ultimi singoli.

Giovedì 5 novembre 2026 – Padova – Hall – Data Zero

Venerdì 6 novembre 2026 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Domenica 8 novembre 2026 – Bologna – Estragon

Mercoledì 11 novembre 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Venerdì 13 novembre 2026 – Roma – Atlantico

Lunedì 16 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

Giovedì 19 novembre 2026 – Milano – Fabrique

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Da Arsenico a Giganti : il percorso di Aiello

Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, inizia giovanissimo a scrivere canzoni, muovendosi tra soul e R&B. Nel 2017 pubblica l’EP Hi – Hello, seguito nel 2019 dai singoli Arsenico, certificato Disco di Platino, e La mia ultima storia, certificato Disco d’Oro.

Sempre nel 2019 arriva l’album Ex Voto, rimasto per cinque mesi nella classifica degli album più venduti in Italia e contenente anche Il cielo di Roma. Nel 2020 Festa viene candidato ai David di Donatello come Miglior Canzone Originale per il film Bangla, mentre Vienimi (a ballare) conquista il Disco di Platino.

Nel 2021 debutta al Festival di Sanremo con Ora, contenuta nell’album Meridionale. Nel 2023 pubblica Romantico, poi nel 2024 i singoli Talete e Tutto sbagliato.

Il 2025 apre una nuova fase con Come ti pare e Sentimentale feat. Levante. Giganti, uscito il 10 aprile, ha anticipato ufficialmente l’arrivo di Scorpione.