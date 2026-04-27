27 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Aprile 2026

Aiello torna con Scorpione: il nuovo album anticipa il tour nei club

Il disco esce il 22 maggio e sarà portato dal vivo nei club italiani da novembre

News di All Music Italia
Aiello in una foto promozionale per il nuovo album Scorpione
Condividi su:

Aiello Scorpione è il nuovo album di inediti, fuori venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in preorder. Il disco arriva a tre anni da Romantico e sarà pubblicato anche in esclusiva sul Sony Music Store nei formati CD autografato e vinile autografato.

Il progetto è stato anticipato da Giganti, brano pubblicato il 10 aprile, e sarà composto da 9 tracce. Le nuove canzoni entreranno anche nella scaletta del Tour Club 2026, in partenza a novembre nelle principali città italiane.

Aiello annuncia Scorpione, il nuovo album fuori il 22 maggio

Scorpione segna il ritorno discografico di Aiello sulla lunga distanza dopo Romantico, pubblicato nel 2023. Il nuovo album raccoglie 9 brani e viene descritto come un lavoro nato da strade nuove, cambiamenti e ripartenze.

Nel disco torna centrale l’R&B, genere presente fin dalle radici musicali dell’artista. Questa volta il suono guarda a una dimensione contemporanea e lo-fi, intrecciandosi con la scrittura cantautorale italiana che ha sempre segnato il suo percorso.

Scorpione non viene raccontato come un semplice diario d’amore. Il punto di partenza sono le cose che finiscono: relazioni chiuse, città lasciate, capitoli che si interrompono e costringono a cercare un nuovo modo di stare dentro la propria storia.

Scorpione: Aiello racconta amore, ombre e ripartenze

Nel nuovo album, Aiello osserva l’amore da una prospettiva più adulta. Non solo nostalgia, rabbia o abbandono, ma anche consapevolezza. Il dolore, qui, non diventa immobilità: diventa materia da attraversare.

L’artista racconta così il disco:

“Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta. Sono 9 canzoni in cui racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell’Amore.”

Il titolo Scorpione sembra quindi aprire una fase diversa della sua scrittura, più legata alla trasformazione che alla sola ferita sentimentale. Un disco che arriva dopo i singoli Come ti pare, Sentimentale con Levante e Giganti.

Cover di Scorpione, nuovo album di Aiello

Aiello porta Scorpione nel Tour Club 2026

Le nuove canzoni di Scorpione entreranno nella scaletta del Tour Club 2026, prodotto da Vivo Concerti. Il tour partirà a novembre e attraverserà club e venue delle principali città italiane.

Accanto ai nuovi brani, ci sarà spazio anche per le canzoni che hanno segnato il percorso di Aiello, dal debutto fino agli ultimi singoli.

Giovedì 5 novembre 2026Padova – Hall – Data Zero
Venerdì 6 novembre 2026Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia
Domenica 8 novembre 2026Bologna – Estragon
Mercoledì 11 novembre 2026Firenze – Teatro Cartiere Carrara
Venerdì 13 novembre 2026Roma – Atlantico
Lunedì 16 novembre 2026Napoli – Casa della Musica
Giovedì 19 novembre 2026Milano – Fabrique

Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Da Arsenico a Giganti: il percorso di Aiello

Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, inizia giovanissimo a scrivere canzoni, muovendosi tra soul e R&B. Nel 2017 pubblica l’EP Hi – Hello, seguito nel 2019 dai singoli Arsenico, certificato Disco di Platino, e La mia ultima storia, certificato Disco d’Oro.

Sempre nel 2019 arriva l’album Ex Voto, rimasto per cinque mesi nella classifica degli album più venduti in Italia e contenente anche Il cielo di Roma. Nel 2020 Festa viene candidato ai David di Donatello come Miglior Canzone Originale per il film Bangla, mentre Vienimi (a ballare) conquista il Disco di Platino.

Nel 2021 debutta al Festival di Sanremo con Ora, contenuta nell’album Meridionale. Nel 2023 pubblica Romantico, poi nel 2024 i singoli Talete e Tutto sbagliato.

Il 2025 apre una nuova fase con Come ti pare e Sentimentale feat. Levante. Giganti, uscito il 10 aprile, ha anticipato ufficialmente l’arrivo di Scorpione.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, sesta puntata: Alex è l'eliminato del 25 aprile
Collage con dodici artisti protagonisti della finale di Canzonissima 2026, da Malika Ayane a Riccardo Cocciante 2

Canzonissima 2026, le pagelle della finale: tra canzoni vere, scelte discutibili e un format che si è perso
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 3

Elisa, la scaletta del tour 2026 apre i palasport tra rarità, inediti e i Cranberries
Serale Amici 2026 anticipazioni 25 aprile 4

Serale Amici 2026: nuova eliminazione nella 6° puntata con Delia, Brancale e Meta - anticipazioni
Riccardo Cocciante in un ritratto usato per l’articolo sulla vittoria della finale di Canzonissima 2026 con Margherita 5

Canzonissima 2026, Riccardo Cocciante vince la finale con Margherita e rimette in ordine l’ultima serata
Le pagelle dei cantanti della sesta puntata del Serale di Amici 2026 del 25 aprile 6

Serale Amici 2026, le pagelle della sesta puntata: Riccardo impacciato, Angie brillante
Logo di Canzonissima su sfondo blu usato per l’articolo sulla finale del 25 aprile 2026 in onda su Rai 1 7

Canzonissima 2026, finale del 25 aprile: la scaletta tra classici, repertorio personale e una domanda aperta sul format
Logo ufficiale di Tim Battiti Live Spring 2026 su sfondo blu con luci 8

Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast, da Annalisa a Geolier
Collage con Lucio Battisti e Fabrizio Moro usato per l’articolo sulla canzone vincitrice di Canzonissima 2026, Il mio canto libero 9

Canzonissima 2026 incorona Il mio canto libero: Fabrizio Moro porta Lucio Battisti fino al titolo finale
Lorenzo Salvetti in una foto scattata nella scuola di Amici usata per l’editoriale sul peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi 10

Lorenzo Salvetti ad Amici e il peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi

Cerca su A.M.I.