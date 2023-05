Aiello lancia l’album “Romantico” e ospita Gaia e Alessandra Amoroso. Il singolo per l’estate è “Mi piace molto”

Aiello Mi piace molto testo e significato del nuovo singolo del cantautore, fuori da venerdì 26 maggio in contemporanea con il nuovo album pubblicato per Columbia Records/Sony Music, ROMANTICO.

Il terzo album di Aiello esce in digitale, cd e in formato vinile ed è un album di cui il cantautore, come già fatto con i lavori precedenti, ha curato ogni aspetto affiancando a BRAIL, compagno di viaggio di sempre, nuove collaborazione come quelle con Sine e Davide Simonetta.

ROMANTICO è un disco pop che mette in poesia episodi di vita vissuta, viaggi, incontri, cambiamenti, cibo, sesso e il mare. Nel disco anche due duetti, quello con Gaia e quello con Alessandra Amoroso.

La prima è presente in NON TI VADO VIA, mix di sensualità e freschezza con un sound “urban latin”, la seconda è presente in P.A.N.C. la ballad pop per eccellenza dell’album. Leggera, intima e malinconica vola con le voci, così potenti insieme, di AIELLO e ALESSANDRA. Un brano che racconta una sfida, l’assenza, un ultimo abbraccio. La foto di due cuori nudi e sinceri, pelle d’oca assicurata per tutta la durata.

Questa la tracklist:

MI AMI (O NO) ASPETTIAMO MATTINA DOMANI TORNO NON TI VADO VIA feat. GAIA MI PIACE MOLTO IDT skit ROMANTICO SPECCHI P.A.N.C. feat. ALESSANDRA AMOROSO PARADISO LIBERO (SOLO AL PIANOFORTE)

L’artista presenterà il disco venerdì 26 maggio a ROMA, Discoteca Laziale, Via Mamiani 62/a – ore 17.30 e domenica 28 maggio a MILANO – Mondadori Bookstore, Piazza Duomo 1 – ore 16.00. E poi via al Romantico tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Queste le prime date, estive e nei club.

Sabato 17 giugno – Centuripe (EN), Festival dei Calanchi

Sabato 1° luglio – Napoli, Palazzo Reale

Sabato 29 luglio – Montesilvano (PE), Teatro del Mare

Sabato 19 agosto – Diamante (CS), Anfiteatro Ruderi di Cirella

Mercoledì 8 novembre – Padova, Hall

Venerdì 10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

Domenica 12 novembre – Molfetta (BA), Eremo Club

Giovedì 16 novembre – Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 22 novembre – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 25 novembre – Bologna, Estragon Club

Domenica 26 novembre – Torino, Teatro della Concordia

Domenica 3 dicembre – Milano, Fabrique

Martedì 5 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli)

AIELLO MI PIACE MOLTO SIGNIFICATO DEL BRANO

Come dicevamo in apertura il nuovo singolo estratto dall’album è Mi piace molto.

Si tratta del pezzo più “up time” dell’album, da cantare a squarciagola. L’erotismo e il soft rock si fondono con la spensieratezza di una fisarmonica popolare, volendo giocare con nomi giganti, qui Lenny Kravitz incontra Rino Gaetano.

AIELLO MI PIACE MOLTO TESTO E AUDIO

In arrivo il 26 maggio