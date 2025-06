“Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa” diventa un Musical e approda al Teatro Sistina

Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa: un film, un musical e un solo protagonista… Samuele Carrino.

Dopo il successo dell’omonimo film rivelazione di Eagle Pictures e Weekend Films, al Teatro Sistina di Roma arriva, in esclusiva, il nuovo musical Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa, che andrà in scena a partire da febbraio 2026 con l’adattamento di Roberto Proia e Massimo Romeo Piparo, che ne ha curato anche la regia.

Ma le sorprese non finiscono qua! Il protagonista del musical sarà infatti lo stesso del film, ovvero Samuele Carrino.

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA DIVENTA UN MUSICAL, MENTRE…

Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa diventa un musical, mentre Arisa si aggiudica il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale con Canta Ancora, brano scritto e interpretato dalla cantautrice per la colonna sonora del film.

Ma non è tutto! Questo premio – che rappresenta un importante riconoscimento al valore artistico ed emotivo della canzone, capace di accompagnare e potenziare con delicatezza una storia drammatica e vera – si aggiunge infatti al Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award, che premia il legame tra musica e cinema, esaltando il ruolo delle colonne sonore nel raccontare storie ed emozioni.

Ma, di cosa parla il brano? Pubblicato l’11 ottobre 2024, Canta Ancora affronta con grande sensibilità il tema del bullismo, rendendo omaggio al coraggio delle madri. Di fatto, si tratta di una ballad intensa che esplora i temi dell’amore incondizionato, del senso di protezione e del legame profondo e indissolubile che unisce genitori e figli, anche nel momento del dolore più grande.

“Con questa canzone voglio rendere omaggio al coraggio delle madri, come quella di Andrea Spezzacatena (adolescente romano, vittima di bullismo, che si è tolto la vita a soli quindici anni e a cui è ispirato il film, nda), e ricordare a tutti che ogni vita merita rispetto e amore e che nessuno deve sentirsi solo e giudicato per quello che è”, ha dichiarato Arisa.

Poi, alzando la voce sul tema, ha aggiunto: “Le ferite del bullismo possono essere devastanti e il dolore di una madre che perde un figlio è tale che nessuna parola può lenirle. Spero che questa canzone possa essere una carezza per questi cuori infranti, un modo per dire Canta Ancora, nonostante tutto, perché la voce conta e il tuo amore vive per sempre”.