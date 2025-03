Arisa trionfa a Los Angeles con “Canta ancora” e parte in tour negli USA e Canada

Arisa premiata a Los Angeles per Canta ancora, colonna sonora del film campione d’incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa, l’artista ha ricevuto il prestigioso Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award.

Un riconoscimento importante per una canzone capace di emozionare e toccare le corde più profonde dell’anima parte di un film che racconta un tema mai troppo affrontato: quello del bullismo e del cyberbullismo.

Il brano Canta ancora, con la sua intensità e il suo valore emotivo, è stato scelto come colonna sonora di Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film più visto del 2024 in Italia. Grazie a questa interpretazione, Arisa ha ricevuto a Los Angeles il prestigioso Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award, un riconoscimento che premia il legame tra musica e cinema, esaltando il ruolo delle colonne sonore nel raccontare storie ed emozioni.

Il Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema e favorisce la sua internazionalizzazione. Un impegno volto a rafforzare i legami tra registi, produttori e artisti dei due Paesi.

Arisa in tour tra America e Canada: tutte le date

Dopo il successo del brano, Arisa è pronta a portare la sua musica oltre confine con un tour che toccherà Stati Uniti e Canada. Cinque appuntamenti nei teatri più prestigiosi, dove interpreterà i suoi più grandi successi, da Sincerità, il brano che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, ai brani vincitori del Festival di Sanremo La notte e Controvento, fino a Malamoreno, Meraviglioso amore mio, Pace, Mi sento bene e L’esercito dei selfie.

Queste le date del tour:

Sabato 22 marzo – Montreal, Rialto Theater

– Montreal, Rialto Theater Domenica 23 marzo – Toronto, Casino Rama Theater

– Toronto, Casino Rama Theater Mercoledì 26 marzo – Chicago, Des Plaines Theater

– Chicago, Des Plaines Theater Venerdì 28 marzo – Boston, Somerville Theater

– Boston, Somerville Theater Sabato 29 marzo – Atlantic City, Hard Rock Theater

Un’occasione unica per il pubblico internazionale di vivere l’intensità della voce di Arisa, capace di trasformare ogni brano in un’emozione. Tra le esibizioni più attese, sicuramente Canta ancora, un brano che ha saputo toccare profondamente gli spettatori del film e che ora attraverserà i confini per raggiungere un pubblico ancora più ampio.