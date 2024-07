“Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa”: rilasciato il trailer ufficiale del film con una canzone inedita di Arisa

Dopo il successo della presentazioni delle prime immagini al Giffoni Film Festival, è stato rilasciato il trailer ufficiale del film “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa“, accompagnata dalla canzone inedita di Arisa Canta Ancora e in uscita in autunno al cinema.

Il film è diretto da Margherita Ferri, con la sceneggiatura di Roberto Proia ed è prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films.

IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA, il trailer del film: dettagli E STORIA

La storia narrata dal film si ispira alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena che il 20 novembre del 2012 si è tolto la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo e cyberbullismo da parte dei compagni di scuola.

A vestire i panni di Andrea Spezzacatena è il giovane Samuele Carrino, mentre il ruolo della madre sarà interpretato dall’attrice Claudia Pandolfi. Il padre sarà Corrado Fortuna, il bullo della scuola sarà Andrea Arru e la migliore amica di Andrea – Sara – sarà interpretata da Sara Ciocca.

Il brano che accompagna il trailer (che sarà disponibile in fondo all’articolo) è una canzone inedita di Arisa dal titolo Canta Ancora. È stata scritta dalla stessa cantautrice per sua madre e nel film diventerà una lettera che Andrea dedica alla madre Teresa.

SINOSSI

Andrea Spezzacatena aveva appena compiuto 15 anni quando decise di togliersi la vita. Andrea, un ragazzo apparentemente solare, aveva ottimi voti a scuola e un ottimo rapporto coi genitori. Il suo gesto fu quindi totalmente inaspettato e rimase senza spiegazione finché sua madre dopo la sua morte è entrata nel suo profilo Facebook e ha ricostruito l’inferno che suo figlio stava passando tra atti di bullismo e cyberbullismo a scuola. Il film, narrato dalla voce di Andrea dall’aldilà, ci racconta come il ragazzo sia arrivato a pensare di non avere altra via d’uscita e rappresenta un potente monito sulla pericolosità di quelle parole e di quei gesti che in apparenza ci possono sembrare innocui.