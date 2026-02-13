Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 con “I romantici”: testo e significato

Tommaso Paradiso è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano I romantici.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla “I romantici” – il significato della canzone

Nel brano I romantici, Tommaso Paradiso fa una dedica d’amore a tutti i romantici: a chi sogna a occhi aperti, a chi crede nei gesti piccoli ma sinceri, a chi trasforma ogni sguardo, ogni parola, ogni carezza in un universo di emozioni. A chi ama con il cuore e non si stanca mai di credere nell’incanto dell’amore.

Testo di “I ROMANTICI” – TOMMASO PARADISO

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “I ROMANTICI

Autori e compositori: Tommaso Paradiso, Davide Petrella, Davide Simonetta

Compositori: *ELENCO COMPOSITORI*

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, The Sold Out Music, Garage Days, Ecltectic Music Publishing

Produzione: Davide Simonetta

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

In occasione del Festival è in arrivo Casa Paradiso Sanremo Edition, la nuova versione del disco Casa Paradiso, pubblicato lo scorso novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, in uscita venerdì 27 febbraio 2026.

IL TOUR

Alle porte della partecipazione sanremese, Paradiso si prepara a fare ritorno dal vivo con il tour TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope

Quante volte Tommaso paradiso ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Tommaso Paradiso.

Il duetto di Tommaso Paradiso nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Tommaso Paradiso si esibirà con Gaetano Curreri degli Stadio sulle note de L’ultima luna di Lucio Dalla.

Il brano, contenuto nel disco omonimo del 1979 pubblicato dal cantautore, ha avuto nel 2019 anche una cover fatta da Jovanotti.

È una canzone brano poetico e visionario che, attraverso immagini apocalittiche e metafore, racconta il dolore, l’emarginazione e una crisi collettiva dell’umanità, fino a lasciare spazio a un finale di speranza.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 6,80

Quando canta TOMMASO PARADISO a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.