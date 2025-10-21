21 Ottobre 2025
Le voci Fabio Caressa e Beppe Bergomi annunciano “Casa Paradiso”, il nuovo disco di Tommaso Paradiso

Il progetto è il primo disco del cantautore dopo la firma con Sony Music

Tommaso Paradiso annuncia l’album “Casa Paradiso”, in uscita il 28 novembre 2025 per Sony Music
Tommaso Paradiso torna con un nuovo progetto discografico: Casa Paradiso, il suo primo album con Columbia Records/Sony Music Italy, in uscita il 28 novembre 2025. Un disco che arriva a due anni di distanza da Sensazione stupenda (Universal Music), e che segna ufficialmente l’inizio di una nuova fase artistica per il cantautore romano.

Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album con un video speciale

Il cantautore ha scelto un video emozionale per svelare il titolo e la data del nuovo album, un vero e proprio teaser dal sapore cinematografico.

A narrare le immagini due voci note al grande pubblico e legate al mondo del calcio: Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che guidano lo spettatore in un racconto intimo e nostalgico, perfettamente in linea con l’universo poetico di Paradiso.

Ci sono canzoni che durano per tutta la vita e altre che segnano solo un momento che resta per sempre.
Canzoni che vuoi cantare con le persone che ami, con un amico, sguaiatamente, dentro una macchina o allo stadio circondato da chi non conosci ma in quel momento sembra esserci stato per sempre.
Storie di vittorie e sconfitte, di chi fugge e di chi resta, di chi spera nel futuro e di chi si perde nei rimpianti.
Sono canzoni che ti suonano in testa mentre in scooter torni a casa in una maledetta serata fredda e pensi solo al calore che ti aspetta. Un saluto, un abbraccio, un piatto che fuma.
Canzoni che ti accompagnano lungo la strada che conosci, sempre la stessa, quella che mentre si consuma ti restituisce il sorriso di chi sa cosa lo aspetta, la strada che ti porta a casa.
Che tu sia lontano o a poche centinaia di metri, si torna sempre a casa, anche da Berlino.
Torniamo a casa, Beppe.
Torniamo a casa, Fabio.
Torniamo a casa.

Le parole scorrono su immagini di vita domestica, cene tra amici, abbracci e scorci di quotidianità, con lo stesso Tommaso Paradiso presente in scena, quasi come un narratore silenzioso.
Un invito al ritorno — non solo fisico, ma emotivo — che anticipa il concept del disco: ritrovare il proprio equilibrio, la propria serenità, la propria casa.

Tommaso Paradiso la caopertina dell’album “Casa Paradiso”, in uscita il 28 novembre 2025 per Sony Music

“Casa Paradiso” in arrivo il 28 novembre 2025

Il nuovo album, atteso per il 28 novembre 2025, è il primo con Sony Music e arriva a due anni da Sensazione stupenda, ultimo disco uscito con Universal Music, e dopo il buon riscontro del singolo Lasciamene un po’, attualmente sul podio dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Tommaso Paradiso nelle scorse settimane ha annunciato le date del suo tour nei Palasport 2026 in partenza il 18 aprile. Qui le date.

 

Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso)

Cerca su A.M.I.