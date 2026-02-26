26 Febbraio 2026
Oriana Meo
Tour
26 Febbraio 2026

Serena Brancale Sacro Tour 2026: date e biglietti dei concerti

Tutte le date del tour europeo e italiano dopo Sanremo 2026

Serena Brancale in concerto durante il Sacro Tour 2026
Serena Brancale Sacro Tour 2026: dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Qui con me, l’artista annuncia una nuova tournée tra Europa e Italia. Il Sacro Tour partirà ad aprile da Londra per concludersi a ottobre a Bari, toccando alcune delle principali città italiane.

Serena Brancale Sacro Tour 2026: date e città

  • 30 aprile 2026 – Centre di Islington – Londra
  • 11 maggio 2026 – Sala Villanos – Madrid
  • 12 maggio 2026 – La Nau – Barcellona
  • 6 giugno 2026 – Palalamezia – Lamezia Terme
  • 12 giugno 2026 – Teatro di Verdura – Palermo
  • 13 giugno 2026 – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma
  • 17 giugno 2026 – Area Verde “Ma la notte sì!” – Capannori
  • 11 luglio 2026 – Teatro Antico – Taormina
  • 14 luglio 2026 – Arena Flegrea – Napoli
  • 16 luglio 2026 – Anfiteatro dell’Anima – Cervere
  • 21 luglio 2026 – Villa Erba – Cernobbio
  • 26 luglio 2026 – Fortezza di Siena – Siena
  • 31 luglio 2026 – Arena Bianca – Foro Boario – Ostuni
  • 6 agosto 2026 – Emozioni in Musica – Roseto degli Abruzzi
  • 8 agosto 2026 – Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante
  • 4 settembre 2026 – Sferisterio – Macerata
  • 3 ottobre 2026 – Palaflorio – Bari

Info biglietti Sacro Tour 2026

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



