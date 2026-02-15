Patty Pravo a Sanremo 2026 con “Opera”: testo e significato

Patty Pravo è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Opera.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Opera – il significato della canzone

Nel brano Opera, Patty Pravo potrebbe raccontare una riflessione intensa e teatrale sull’amore, sull’identità o sul destino, elementi che spesso attraversano la sua carriera artistica. Il titolo stesso richiama un immaginario solenne, quasi drammatico, suggerendo un brano costruito su emozioni forti e su un’interpretazione centrale.

Come sempre nel repertorio di Patty Pravo, il significato potrebbe muoversi tra poesia e introspezione, lasciando spazio all’ambiguità e alla libertà di lettura, più che a una narrazione lineare.

Testo di “Opera” – Patty Pravo

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Opera”

Autori e compositori: Giovanni Caccamo

Editori:

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il 6 marzo la Pravo pubblicherà OPERA per Nar International/ADA Music Italy/Warner. All’interno 11 canzoni che uniscono un intenso lavoro di ricerca musicale, arti grafiche, disegno e pittura. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in edizione fisica nei formati vinile cristallo con poster e CD con poster.

IL TOUR

Al momento non sono ancora state annunciate nuove date live di Patty Pravo.

Quante volte Patty Pravo ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è l’undicesima partecipazione al Festival per Patty Pravo.

1970 – La spada nel cuore – 5°

1984 – Per una bambola – 10° – Big

1987 – Pigramente signora – 20° – Big

1995 – I giorni dell’armonia – 20° – Campioni

1997 – E dimmi che non vuoi morire – 4° – Campioni

2002 – L’immenso – 16° – Campioni

2009 – E io verrò un giorno là – finalista – Artisti

2011 – Il vento e le rose – non finalista – Artisti

2016 – Cieli immensi – 6° – BIG

2019 – Un po’ come la vita – 21° – BIG (con Briga)

Il duetto di Patty Pravo nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Patty Pravo si esibirà con Timofej Andrijashenko sulle note di Ti lascio una canzone di Gino Paoli e Ornella Vanoni*.

Un testamento emotivo del 1985 che racconta la fine di un amore con serena maturità e gratitudine. Ciò che resta supera ciò che è stato.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 5,87

Quando canta Patty Pravo a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.