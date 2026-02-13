13 Febbraio 2026
di
All Music Italia
13 Febbraio 2026

Francesco Renga a Sanremo 2026 con “Il meglio di me”: testo e significato

Autori, album, duetto e tutti i dettagli sulla partecipazione

Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026
Francesco Renga è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Il meglio di me.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Il meglio di me – il significato della canzone

Nel brano Il meglio di me, Francesco Renga parla di una crescita personale in cui affronta le sue paure e fragilità di uomo, quelle che ti portano nuove consapevolezze.

Testo di “Il meglio di me” – Francesco Renga

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Il meglio di me”

Autori: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga, Davide Sartore
Compositori: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì
Editori: Triggger, Warner Chappell, Visionary Sapiens, Edizioni Curci, The Beatiful Ones, Evento Musica
Produzione: Steve Tarta

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento Francesco Renga, fresco di firma di un nuovo contratto con Warner Music nei mesi scorsi, non ha ancora annunciato un nuovo album.

IL TOUR

Il cantautore partirà il prossimo autunno con un tour nei teatri organizzato da Friends & Partners. Queste le date:

  • 03 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI
  • 07 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO
  • 09 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO
  • 17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM
  • 23 ottobre 2026 – LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA
  • 25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI
  • 28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL
  • 30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY
  • 31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO
  • 03 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM
  • 06 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Quante volte FRANCESCO RENGA ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la dodicesima partecipazione al Festival per Francesco Renga, l’undicesima da solista (una fu con i Timoria).

1991 – L’uomo che ride – non finalista – Novità
2001 – Raccontami… – 6° – Giovani
2002 – Tracce di te – 8° – Campioni
2005 – Angelo – 1° – Big – Uomini
2009 – Uomo senza età – finalista – Artisti
2012 – La tua bellezza – 8° – Artisti
2014 – Vivendo adesso – 4° – Artisti
2014 – A un isolato da te – non finalista – Artisti
2019 – Aspetto che torni – 15° – BIG
2021 – Quando trovo te – 22° – BIG
2024 – Pazzo di te – 25° – BIG (con Nek)

Il duetto di FRANCESCO RENGA nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Francesco Renga si esibirà con Giusy Ferreri sulle note di Ragazzo solo, ragazza sola.

Versione italiana del capolavoro di Space Oddity, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5/10
Media voto della stampa: 5,21

Quando canta FRANCESCO RENGA a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

All Music Italia

Cerca su A.M.I.