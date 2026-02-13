Francesco Renga a Sanremo 2026 con “Il meglio di me”: testo e significato

Francesco Renga è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Il meglio di me.

Di cosa parla Il meglio di me – il significato della canzone

Nel brano Il meglio di me, Francesco Renga parla di una crescita personale in cui affronta le sue paure e fragilità di uomo, quelle che ti portano nuove consapevolezze.

Testo di “Il meglio di me” – Francesco Renga

Autori ed editori di “Il meglio di me”

Autori: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga, Davide Sartore

Compositori: Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì

Editori: Triggger, Warner Chappell, Visionary Sapiens, Edizioni Curci, The Beatiful Ones, Evento Musica

Produzione: Steve Tarta

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento Francesco Renga, fresco di firma di un nuovo contratto con Warner Music nei mesi scorsi, non ha ancora annunciato un nuovo album.

IL TOUR

Il cantautore partirà il prossimo autunno con un tour nei teatri organizzato da Friends & Partners. Queste le date:

03 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

07 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

09 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO

17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM

23 ottobre 2026 – LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI

28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL

30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

03 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

06 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

Quante volte FRANCESCO RENGA ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la dodicesima partecipazione al Festival per Francesco Renga, l’undicesima da solista (una fu con i Timoria).

1991 – L’uomo che ride – non finalista – Novità

2001 – Raccontami… – 6° – Giovani

2002 – Tracce di te – 8° – Campioni

2005 – Angelo – 1° – Big – Uomini

2009 – Uomo senza età – finalista – Artisti

2012 – La tua bellezza – 8° – Artisti

2014 – Vivendo adesso – 4° – Artisti

2014 – A un isolato da te – non finalista – Artisti

2019 – Aspetto che torni – 15° – BIG

2021 – Quando trovo te – 22° – BIG

2024 – Pazzo di te – 25° – BIG (con Nek)

Il duetto di FRANCESCO RENGA nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Francesco Renga si esibirà con Giusy Ferreri sulle note di Ragazzo solo, ragazza sola.

Versione italiana del capolavoro di Space Oddity, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 5/10

Media voto della stampa: 5,21

Quando canta FRANCESCO RENGA a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

