Francesco Renga riparte da Warner Music Italy: nuova musica, nuovo contratto e obiettivo Sanremo 2026

Francesco Renga cambia casa discografica ed entra ufficialmente a far parte della famiglia di Warner Music Italy.

Un nuovo inizio per una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano degli ultimi trent’anni.

Francesco Renga firma con Warner Music Italy

Negli ultimi anni, la carriera di Francesco Renga si è sviluppata principalmente sul fronte live, dove ha sempre continuato a registrare ottimi risultati e sold out in numerose date. Sul piano discografico, invece, il percorso dell’artista è apparso più frammentato, segnato da collaborazioni e progetti inusuali rispetto alla sua produzione solista che non hanno trovato grandi riscontri.

Dopo l’uscita, nel 2019, dell’album L’altra metà, Renga è tornato nel 2023 al Festival di Sanremo insieme all’amico Nek, con cui aveva già condiviso un tour a tre con Max Pezzali. Il brano in gara e l’album congiunto RENGA NEK hanno segnato un esperimento accolto da risultati decisamente pessimi al contrario del tour congiunto che ha fatto seguito.

Renga e il ritorno da solista: nuovo contratto, nuova musica

Nel 2025 Francesco Renga ha celebrato i vent’anni di Angelo – brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2005 – con una nuova edizione del suo album live Scriverò il tuo nome nella Angelo (VENTI Edition), pubblicata con Columbia/Sony Music.

Ora l’artista si prepara a inaugurare una nuova fase della sua carriera, affidandosi a Warner Music Italy, la major guidata da Pico Cibelli Un passaggio importante che potrebbe coincidere con il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo 2026, questa volta da solista e con un brano in grado di valorizzare appieno le sue doti vocali e la sua cifra interpretativa.