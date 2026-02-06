6 Febbraio 2026
di
Alessandro Genovese
News
Tour
Condividi su:
6 Febbraio 2026

Francesco Renga annuncia il tour Live Teatri 2026: date e biglietti

Appuntamenti live nei teatri italiani ad ottobre e novembre.

Tour di Alessandro Genovese
Francesco Renga date Live Tour 2026 nei teatri
Condividi su:

Francesco Renga sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo ed ha annunciato le date del suo Tour Live 2026, previsto per ottobre e novembre.

Tour Live 2026 segue all’ultimo tour ANGELO–VENTI e Francesco Renga ha scelto come nuova location quella dei teatri italiani. Sarà, quindi, una nuova occasione, più intima, per poter ascoltare i maggiori successi della sua discografia.

Il tour partirà da Milano il 3 ottobre per attraversare l’Italia nei teatri e concludersi il 6 novembre a Padova.

Francesco Renga – Live Teatri 2026

Tour prodotto da Friends & Partners

  • 3 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI
  • 7 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO
  • 9 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO
  • 17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM
  • 23 ottobre 2026 – LEGNANO (Milano) – TEATRO GALLERIA
  • 25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI
  • 28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL
  • 30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY
  • 31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO
  • 3 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM
  • 6 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Immagine di copertina di Antonio De Masi

All Music Italia

Articoli più letti

o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 1

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 2

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini per Io canto 2 4

“Io canto 2”, Laura Pausini racconta il nuovo album canzone per canzone
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 5

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 6

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Classifica radio più ascoltate 2025 in Italia, dati Audiradio 10

La classifica completa delle radio più ascoltate in Italia nel primo semestre 2025 e le Top 5 regione per regione

Cerca su A.M.I.