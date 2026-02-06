Francesco Renga annuncia il tour Live Teatri 2026: date e biglietti

Francesco Renga sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo ed ha annunciato le date del suo Tour Live 2026, previsto per ottobre e novembre.
Tour Live 2026 segue all’ultimo tour ANGELO–VENTI e Francesco Renga ha scelto come nuova location quella dei teatri italiani. Sarà, quindi, una nuova occasione, più intima, per poter ascoltare i maggiori successi della sua discografia.
Il tour partirà da Milano il 3 ottobre per attraversare l’Italia nei teatri e concludersi il 6 novembre a Padova.
Francesco Renga – Live Teatri 2026
Tour prodotto da Friends & Partners
- 3 ottobre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI
- 7 ottobre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO
- 9 ottobre 2026 – ROMA – TEATRO BRANCACCIO
- 17 ottobre 2026 – BARI – TEATRO TEAM
- 23 ottobre 2026 – LEGNANO (Milano) – TEATRO GALLERIA
- 25 ottobre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI
- 28 ottobre 2026 – MANTOVA – TEATRO PALAUNICAL
- 30 ottobre 2026 – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY
- 31 ottobre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO
- 3 novembre 2026 – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM
- 6 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX
Immagine di copertina di Antonio De Masi