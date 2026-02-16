Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026 con “La felicità e basta”: testo e significato

Maria Antonietta & Colombre sono in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano La felicità e basta.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo, autori, dettagli sul duetto della serata cover, informazioni sull’album in uscita e sulla partecipazione al Festival.

Di cosa parla La felicità e basta – il significato della canzone

Nel brano La felicità e basta, Maria Antonietta & Colombre mettono in discussione l’idea della felicità come traguardo competitivo o privilegio per pochi. Il testo si muove tra ironia e disillusione, contrapponendo immagini patinate di modelle, popstar, diamanti, aspettative alla fatica quotidiana di sentirsi “all’altezza”.

La canzone non è una classica dichiarazione d’amore: è piuttosto un manifesto condiviso. La felicità viene raccontata come un diritto, qualcosa che “ce la prendiamo e basta”, senza condizioni, senza confronti, senza sensi di colpa. Anche nei momenti di ansia, stanchezza o solitudine, il messaggio resta chiaro: non è sempre colpa nostra.

Testo di “La felicità e basta” – Maria Antonietta & Colombre

Autori ed editori di “La felicità e basta”

Autori: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato

Compositori: Letizia Cesarini, Giovanni Imparato, Francesco Catitti

Editori: Numero Uno / Sony Music

Produzione: Katoo

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il brano è incluso in Luna di miele (Sanremo Edition), progetto firmato Maria Antonietta & Colombre e pubblicato per Numero Uno / Sony Music.

IL TOUR

Non c’è ancora notizia di un tour dopo l’esibizione di Sanremo.

Quante volte Maria Antonietta & colombre hanno partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione in gara per Maria Antonietta & Colombre come duo.

Maria Antonietta era però già salita sul palco dell’Ariston sei anni fa nella serata cover, duettando con Levante e Francesca Michielin sulle note di Si può dare di più.

Il duetto di Maria Antonietta & Colombre nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Maria Antonietta & Colombre si esibiranno con Brunori Sas sulle note di Il mondo di Jimmy Fontana.

Un classico della musica italiana del 1965 che racconta l’universalità dei sentimenti e la centralità dell’amore, riletta in una chiave contemporanea.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6/10

Media voto della stampa: 6,81

Quando cantano Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il duo si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.