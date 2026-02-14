14 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Artista del mese
14 Febbraio 2026

Luchè a Sanremo 2026 con “Labirinto”: testo e significato

Autori, tour, duetto cover, pagelle e partecipazione

Artista del mese di Oriana Meo
Luchè al Festival di Sanremo 2026
Luchè è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Labirinto.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Labirinto – il significato della canzone

Nel brano Labirinto, Luchè racconta una relazione finita che continua a restare addosso: orgoglio, silenzi, rimorsi e l’incapacità di immaginare l’altro nel presente. La metafora centrale è quella del “labirinto” condiviso: due persone che si perdono insieme, anche quando una se ne va, e la memoria che torna come un’ossessione (“non ti scordare di me”). Dentro ci sono anche frammenti autobiografici legati alla crescita, alle crisi, alla percezione di sé (“quando non so chi sono me lo urlano ai concerti”), come se amore e identità fossero lo stesso nodo difficile da sciogliere.

Testo di “Labirinto” – Luchè

(Il testo completo sarà inserito a partire da martedì 17 febbraio)

Autori ed editori di “Labirinto”

Autori: Luca Imprudente (Luchè), Davide Petrella
Compositori: Stefano Tognini, Davide Petrella, Rosario Castagnola
Editori: Garage Days Srl/Diana Srl/Bfm Publishing Srls/Rosario Castagnola Music/Universal Music Publishing Ricordi Srl
Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali su un album in uscita legato al Festival.

IL TOUR

  • Domenica 15 marzo 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
  • Martedì 17 marzo 2026 – Mandela Forum – Firenze
  • Sabato 21 marzo 2026 – Inalpi Arena – Torino
  • Lunedì 23 marzo 2026 – Palasele – Eboli (SA)
  • Martedì 24 marzo 2026 – Palasele – Eboli (SA)
  • Giovedì 26 marzo 2026 – Palarescifina – Messina
  • Sabato 28 marzo 2026 – Palaflorio – Bari
  • Domenica 29 marzo 2026 – Palaflorio – Bari
  • Mercoledì 1 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova
  • Giovedì 2 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano
  • Sabato 11 luglio 2026 – Reggia di Caserta – Caserta

Luchè annuncia uno speciale concerto alla Reggia di Caserta e nuove date dell’Arena Tour

Quante volte Luchè ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Luchè.

Il duetto di Luchè nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Luchè si esibirà con Gianluca Grignani sulle note di Falco a metà di Gianluca Grignani.

Falco a metà è un brano che gioca sul conflitto interiore e sul senso di incompiutezza: slancio e fragilità, desiderio di volare e paura di cadere. In duetto può accentuare l’aspetto emotivo, tra confessione e tensione.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 4/10
Media voto della stampa: 5,85

Quando canta Luchè a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

 

All Music Italia

