Luchè annuncia uno speciale concerto alla Reggia di Caserta e nuove date dell’Arena Tour

Reduce dal successo dello scorso lunedì all’Unipol Forum di Assago (MI), Luchè annuncia uno speciale concerto nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, dove si esibirà l’11 luglio 2026, portando la sua visione internazionale in un luogo storico, con una produzione e un impatto scenico senza precedenti.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’artista ha infatti annunciato anche cinque nuove date del Luchè Arena Tour che, dopo il debutto a Milano e la doppia data a Eboli, farà tappa a Roma, Firenze, Torino, Messina, Bari e Padova, per poi tornare nel capoluogo lombardo e far calare definitivamente il sipario a Caserta.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Luchè Arena Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

Lunedì 15 settembre 2025 | Assago (MI) , Unipol Forum – SOLD OUT

, Unipol Forum – Venerdì 19 dicembre 2025 | Eboli (SA) , Palasele

, Palasele Sabato 20 dicembre 2025 | Eboli (SA) , Palasele

, Palasele Domenica 15 marzo 2026 | Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport Martedì 17 marzo 2026 | Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum Sabato 21 marzo 2026 Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena Giovedì 26 marzo 2026 | Messina , Palarescifina – NUOVA DATA

, Palarescifina – Sabato 28 marzo 2026 | Bari , Palaflorio – NUOVA DATA

, Palaflorio – Domenica 29 marzo 2026 | Bari , Palaforio

, Palaforio Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova , Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

, Gran Teatro Geox – Giovedì 2 aprile 2026 | Milano , Unipol Forum – NUOVA DATA

, Unipol Forum – Sabato 11 luglio 2026 | Caserta, Reggia di Caserta – NUOVA DATA

Le prevendite sono già disponibili online, mentre per acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di lunedì 22 settembre.

Foto di copertina a cura di Francesco Prandoni.