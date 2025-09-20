20 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Tour
Condividi su:
20 Settembre 2025

Luchè annuncia uno speciale concerto alla Reggia di Caserta e nuove date dell’Arena Tour

L'annuncio arriva a poche ore dal debutto, sold-out, all'Unipol Forum di Assago (MI)

Tour di Lorenza Ferraro
Luchè Arena Tour: concerto alla Reggia di Caserta e nuove date
Condividi su:

Reduce dal successo dello scorso lunedì all’Unipol Forum di Assago (MI), Luchè annuncia uno speciale concerto nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta, dove si esibirà l’11 luglio 2026, portando la sua visione internazionale in un luogo storico, con una produzione e un impatto scenico senza precedenti.

Ma le sorprese non finiscono qui! L’artista ha infatti annunciato anche cinque nuove date del Luchè Arena Tour che, dopo il debutto a Milano e la doppia data a Eboli, farà tappa a Roma, Firenze, Torino, Messina, Bari e Padova, per poi tornare nel capoluogo lombardo e far calare definitivamente il sipario a Caserta.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Luchè Arena Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

  • Lunedì 15 settembre 2025 | Assago (MI), Unipol Forum – SOLD OUT
  • Venerdì 19 dicembre 2025 | Eboli (SA), Palasele
  • Sabato 20 dicembre 2025 | Eboli (SA), Palasele
  • Domenica 15 marzo 2026 | Roma, Palazzo dello Sport
  • Martedì 17 marzo 2026 | Firenze, Mandela Forum
  • Sabato 21 marzo 2026 Torino, Inalpi Arena
  • Giovedì 26 marzo 2026 | Messina, Palarescifina – NUOVA DATA
  • Sabato 28 marzo 2026 | Bari, Palaflorio – NUOVA DATA
  • Domenica 29 marzo 2026 | Bari, Palaforio
  • Mercoledì 1 aprile 2026 | Padova, Gran Teatro Geox – NUOVA DATA
  • Giovedì 2 aprile 2026 | Milano, Unipol Forum – NUOVA DATA
  • Sabato 11 luglio 2026 | Caserta, Reggia di Caserta – NUOVA DATA

Le prevendite sono già disponibili online, mentre per acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di lunedì 22 settembre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


Foto di copertina a cura di Francesco Prandoni.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 2

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 3

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 4

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 5

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Frah Quintale – Lunedì blu 6

Fuori "Lunedì blu", singolo di Frah Quintale che anticipa "Amor proprio"
Mayu Lucisano canta “Cheyenne” di Francesca Michielin alle audizioni di X Factor 2025; 19 anni, si commuove tra gli applausi del pubblico 7

X Factor 2025: la storia di Mayu Lucisano, la "Japoletana" che ha emozionato i giudici
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 8

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.