8 Agosto 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
8 Agosto 2025

Luchè un’estate ricca di live dal Luchè Summer Tour al Luchè Arena Tour

Il tour arriva dopo il concerto evento allo Stadio Diego Armando Maradona.

Luchè Summer Tour e Luchè Arena Tour
Luchè è attualmente impegnato con il suo Luchè Summer Tour che si chiuderà a settembre per cedere la scena al Luchè Arena Tour.

Nel Luchè Summer Tour si esibirà sui palchi dei principali festival italiani invece nel Luchè Arena Tour si esibirà nei palasport.

Il Luchè Arena Tour sarà un’esperienza dal forte impatto scenico ed emotivo: un viaggio tra hit iconiche, nuovi brani e momenti dal forte contenuto personale, che toccherà i principali palazzetti italiani a partire da dicembre 2025, la data zero sarà a metà settembre.

Luchè è reduce dal concerto evento che ha infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona nel quale con una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città.

Una tournée che promette uno show potente, in cui Luchè potrà celebrare la sua carriera nel panorama urban nazionale e sarà un’occasione imperdibile per vedere dal vivo uno dei padri fondatori dello street rap italiano, che continua a reinventarsi rimanendo fedele alla propria identità e presenza scenica magnetica.

I brani Nessuna e Ginevra tratti dall’ultimo album Il mio lato peggiore (Il Mio Lato Peggiore; Warner Music Italy) continuano a conquistare tutti sulle piattaforme streaming. Album certificato oro e stabile in Top 10 FIMI. Nessuna è un brano intimo e struggente che ha conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 93mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a Ginevra, la vetta di queste chart.

All Music Italia

