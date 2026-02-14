14 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Artista del mese
Condividi su:
14 Febbraio 2026

Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con “AI AI”: testo e significato

Autori, duetto cover, pagelle e dettagli sulla partecipazione

Artista del mese di Oriana Meo
Dargen D'Amico al Festival di Sanremo 2026
Condividi su:

Dargen D’Amico è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano AI AI.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla AI AI – il significato della canzone

Nel brano AI AI, Dargen D’Amico costruisce un collage di immagini italiane (costa adriatica, “Belpaese”, meteo, arte, pizza, cliché) e le incastra con un rapporto sentimentale fatto di sparizioni e ritorni (“mi dici vieni qui e poi te ne vai”). Il titolo gioca sul doppio registro: l’esclamazione “ai ai” come dolore/fastidio e l’“AI” come tecnologia che entra nelle abitudini e nel linguaggio, fino a diventare bersaglio di ironia e inquietudine. Sotto la superficie leggera, il pezzo accenna a temi più amari (sporco nel mare, mondo “senza toccare”, password sbagliate, linea che salta): come se il benessere apparente nascondesse frizioni sociali e private.

Testo di “AI AI” – Dargen D’Amico

(Il testo completo sarà inserito a partire da martedì 17 febbraio)

Autori ed editori di “AI AI”

Autori: Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)
Compositori: Jacopo Matteo Luca D’Amico, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni, Edwyn Roberts
Editori: Music Union SRL / Giada Mesi
Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali su un album in uscita legato al Festival.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date di tour collegate a questa partecipazione.

Quante volte Dargen D’Amico ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la terza partecipazione al Festival per Dargen D’Amico.

  • 2022 – Dove si balla – 9° – BIG
  • 2024 – Onda alta – 20° – BIG
  • 2026 – AI AI – BIG

Il duetto di Dargen D’Amico nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Dargen D’Amico si esibirà con Pupo e Fabrizio Bosso sulle note di Su di noi di Pupo.

Su di noi è una canzone sentimentale che ruota attorno alla fragilità dei legami e alla scelta di “tenere insieme” una storia nonostante le crepe. In una serata cover può diventare terreno ideale per cambiare arrangiamento e intenzione, tra nostalgia e rilettura contemporanea.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6,5/10
Media voto della stampa: 6,15

Quando canta Dargen D’Amico a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 1

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 4

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 5

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 7

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026 8

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 9

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 10

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti

Cerca su A.M.I.