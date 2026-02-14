Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con “AI AI”: testo e significato

Dargen D’Amico è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano AI AI.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla AI AI – il significato della canzone

Nel brano AI AI, Dargen D’Amico costruisce un collage di immagini italiane (costa adriatica, “Belpaese”, meteo, arte, pizza, cliché) e le incastra con un rapporto sentimentale fatto di sparizioni e ritorni (“mi dici vieni qui e poi te ne vai”). Il titolo gioca sul doppio registro: l’esclamazione “ai ai” come dolore/fastidio e l’“AI” come tecnologia che entra nelle abitudini e nel linguaggio, fino a diventare bersaglio di ironia e inquietudine. Sotto la superficie leggera, il pezzo accenna a temi più amari (sporco nel mare, mondo “senza toccare”, password sbagliate, linea che salta): come se il benessere apparente nascondesse frizioni sociali e private.

Testo di “AI AI” – Dargen D’Amico

(Il testo completo sarà inserito a partire da martedì 17 febbraio)



Autori ed editori di “AI AI”

Autori: Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico)

Compositori: Jacopo Matteo Luca D’Amico, Gianluigi Fazio, Pietro Bagni, Edwyn Roberts

Editori: Music Union SRL / Giada Mesi

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali su un album in uscita legato al Festival.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date di tour collegate a questa partecipazione.

Quante volte Dargen D’Amico ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la terza partecipazione al Festival per Dargen D’Amico.

2022 – Dove si balla – 9° – BIG

– 9° – BIG 2024 – Onda alta – 20° – BIG

– 20° – BIG 2026 – AI AI – BIG

Il duetto di Dargen D’Amico nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Dargen D’Amico si esibirà con Pupo e Fabrizio Bosso sulle note di Su di noi di Pupo.

Su di noi è una canzone sentimentale che ruota attorno alla fragilità dei legami e alla scelta di “tenere insieme” una storia nonostante le crepe. In una serata cover può diventare terreno ideale per cambiare arrangiamento e intenzione, tra nostalgia e rilettura contemporanea.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6,5/10

Media voto della stampa: 6,15

Quando canta Dargen D’Amico a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.