Malika Ayane a Sanremo 2026 con “Animali notturni”: testo e significato

Malika Ayane è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Animali notturni.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla animali notturni – il significato della canzone

Nel brano Animali notturni, Malika Ayane parla di tutti noi, un insieme di persone che si divertono e di altre che lavorano, intrecciando vite diverse. È un modo per guardare il mondo da un’altra prospettiva, scoprendo dettagli, emozioni e storie che spesso ci sfuggono.

Testo di “animali notturni” – malika ayane

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “animali notturni”

Autori: Malika Ayane, Stefano Marletta, Edwyn Roberts

Compositori: Giordano Cremona, Luca Faraone, Stefano Marletta, Federico Mercuri, Edwyn Roberts

Editori: Music Union, Thaurus Publishing, Faraone Music, MKMusic, Nicety

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il 27 febbraio sarà disponibile uno speciale 45 giri di Animali notturni (Carosello Records/Believe).

IL TOUR

1 novembre 2026 – FERMO – TEATRO DELL’AQUILA

3 novembre 2026 – ROMA – AUDITORIUM CONCILIAZIONE

4 novembre 2026 – FIRENZE – TEATRO VERDI

10 novembre 2026 – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

11 novembre 2026 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

16 novembre 2026 – BITRITTO (BA) – PALATOUR

17 novembre 2026 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

19 novembre 2026 – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

20 novembre 2026 – PALERMO – TEATRO GOLDEN

24 novembre 2026 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

25 novembre 2026 – BOLOGNA – TEATRO DUSE

27 novembre 2026 – SENIGALLIA (AN) – TEATRO LA FENICE

28 novembre 2026 – PESCARA – TEATRO MASSIMO

Quante volte Malika Ayane ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la sesta partecipazione al Festival per Malika Ayane.

2009 – Come foglie – finalista – Proposte 2009

2010 – Ricomincio da qui – finalista – Artisti

2013 – E se poi – 4° – Artisti

2013 – Niente – non finalista – Artisti

2015 – Adesso e qui (nostalgico presente) – 3° – BIG

2021 – Ti piaci così – 15° – BIG

Il duetto di Malika Ayane nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Malika Ayane si esibirà con l’attore Claudio Santamaria sulle note di Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina.

Brano scritto nel 1966 da Lina Wertmüller e Bruno Canfora e portato al successo da Mina.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 6½/10

Media voto della stampa: 6,40

Quando canta Malika Ayane a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.