Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con “Ogni volta che non so volare”: testo e significato

Enrico Nigiotti è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che non so volare, una canzone intensa che racconta un amore capace di lasciare il segno.

Ecco il testo, il significato del brano, gli autori, gli editori, la pagella dei pre-ascolti stampa, l’eventuale album in uscita e tutto quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione a Sanremo 2026.

Di cosa parla Ogni volta che non so volare – il significato della canzone

Nel brano Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti racconta un amore struggente, di quelli che lasciano il segno: un sentimento che fa male ma allo stesso tempo illumina, perché costringe a fermarsi e a guardare davvero ciò che si prova.

La capacità di riconoscerlo sta nel saper dare un nome a quell’intensità, accettarne la forza e comprenderne il valore, anche quando non porta conforto ma consapevolezza.

Testo di “Ogni volta che non so volare” – Enrico Nigiotti

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Ogni volta che non so volare”

Autori: Enrico Nigiotti, Pacifico

Compositori: Enrico Nigiotti, Fabiano Pagnozzi

Editori: BMG Rights Management (Italy), Nelida Music, Curci Edizioni

Produzione: Enrico Brun

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Il brano Ogni volta che non so volare anticipa l’album MALEDETTI INNAMORATI, in uscita il 13 marzo 2026 per Columbia Records / Sony Music Italy.

Il disco contiene 11 canzoni e nasce da un lavoro portato avanti negli ultimi due anni, un periodo che l’artista descrive come “lungo e denso”, attraversato da cambiamenti profondi e da uno sguardo che si è rimesso a fuoco anche dopo la nascita dei suoi due figli. In altre parole: priorità riscritte e voglia di raccontarsi senza filtri.

Dentro la tracklist trova spazio anche L’amore è / L’amore va, l’unico brano con un ospite: Olly.

IL TOUR

Annunciate le date del Maledetti innamorati tour. Le potete trovare qui.

Annunciato anche un evento speciale, “A casa”, un live a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum.

Quante volte Enrico Nigiotti ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la quarta partecipazione al Festival per Enrico Nigiotti.

2015 – Qualcosa da decidere – 3° posto – Giovani

2019 – Nonno Hollywood – 10° posto – BIG

2020 – Baciami adesso – 19° posto – BIG

Il duetto di Enrico Nigiotti nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Enrico Nigiotti si esibirà con Alfa sulle note di En e Xanax di Samuele Bersani.

Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall’incontro e dall’abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l’amore in una forza condivisa.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 6,04

Quando canta Enrico Nigiotti a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.