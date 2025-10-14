Enrico Nigiotti annuncia “Maledetti Innamorati”: il tour nei teatri al via da gennaio 2026

Enrico Nigiotti tour 2026. Il cantautore toscano torna live con una nuova avventura nei teatri italiani.

Dopo un’estate di concerti sold out e piazze gremite, il cantautore annuncia il Maledetti Innamorati Tour, in partenza il 23 gennaio 2026. Un viaggio intimo e autentico che attraverserà cinque teatri, tra emozioni, parole e storie di vita vera.

Enrico Nigiotti – “Maledetti Innamorati Tour”: date e biglietti

Organizzato da A1 Concerti, il tour vedrà Nigiotti protagonista in una dimensione più raccolta, dove la musica torna ad essere al centro di tutto, in connessione diretta con il pubblico.

Queste le prime date annunciate di “Maledetti Innamorati”:

23 gennaio – Teatro Condominio, GALLARATE (VA)

30 gennaio – Teatro Alfieri, ASTI

31 gennaio – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA

1 febbraio – Teatro Fraschini, PAVIA

5 febbraio – Teatro Alle Vigne, LODI

I biglietti saranno disponibili in pre-vendita da martedì 14 ottobre sui circuiti ufficiali e nei punti vendita abituali.

“Maledetti Innamorati”: un titolo, una dichiarazione d’amore

“Ho dato questo titolo al tour come si dà un titolo a una canzone: perché doveva avere un messaggio ricorrente, un significato profondo. Questo messaggio me lo avete fatto capire voi, tappa dopo tappa, durante tutto il tour estivo. Alla fine è tutta una questione di amore.” – racconta Nigiotti.

“Io scrivo della mia vita, che è talmente semplice da assomigliare a quella di tutti. L’amore per la libertà, per la vita, per i paesaggi, per un tramonto. Guardandovi e ascoltandovi cantare durante i miei concerti ho capito che in fondo siamo tutti uguali: dei maledetti innamorati.”

Un titolo che diventa manifesto di un sentimento universale. “E allora che entrino pure tutti gli innamorati della vita – aggiunge – questo palco è anche il loro”.

Maledetti Innamorati non è solo un tour, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo musicale. Nei prossimi mesi, infatti, Enrico Nigiotti tornerà con nuova musica e un progetto discografico che promette di segnare un’evoluzione nel suo percorso artistico.

Foto di Filiberto Signorello