Enrico Nigiotti – videointervista: da Sanremo 2026 all’Eurovision, dal nuovo album a Olly

Enrico Nigiotti sarà in gara a Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare. La videointervista di All Music Italia.

Ancora una volta il cantautore torna al Festival portandosi dietro un’idea di canzone che non cerca pose: parla di fragilità, di appigli, di quel tipo di amore che non fa domande quando sei a terra e ti rimette in piedi senza chiedere niente in cambio.

Il nuovo brano si muove dentro un concetto semplice ma non banale: un amore universale che unisce, sostiene, accoglie le debolezze e ricorda che cadere non è una colpa. Un messaggio diretto che, in un mondo spesso più attento all’apparenza, prova a rimettere al centro l’autenticità.

Nella serata delle cover, Enrico Nigiotti duetterà con Alfa su En e Xanax di Samuele Bersani. Una scelta che, sulla carta, punta dritta al cuore: una canzone che racconta come la “chimica umana”, quella che nasce dall’incontro di due fragilità, possa essere più forte di qualsiasi chimica farmacologica.

In questi giorni lo abbiamo incontrato per una videointervista in cui racconta il brano, il momento personale, l’album che sta arrivando ma parla anche dell’Eurovision e del rapporto con Olly.

Maledetti Innamorati, il nuovo album di ernico nigiotti e il feat. con Olly

Il brano farà parte del sesto album in studio di Nigiotti, Maledetti Innamorati, in uscita il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy.

Il disco contiene 11 canzoni e nasce da un lavoro portato avanti negli ultimi due anni, un periodo che l’artista descrive come un tempo “lungo e denso”, attraversato da cambiamenti profondi e da uno sguardo che si è rimesso a fuoco anche dopo la nascita dei suoi due figli. In altre parole: priorità riscritte e voglia di raccontarsi senza trucco.

Dentro la tracklist trova spazio anche L’amore è / L’amore va, l’unico brano con un ospite: Olly. Un pezzo nato dall’unione di una canzone già edita di Olly e di una di Nigiotti (proprio quella che li ha fatti incontrare), trasformato in un brano unico che suggella un’amicizia e un legame reale, prima ancora che discografico. In questo modo Olly ricambia l’ospitata di Enrico che, ricordiamo, fu uno dei featuring del suo album Tutta vita.

Per l’album Enrico Nigiotti ha lavorato con tre produttori: Juli, Celo ed Enrico Brun.

Il tour nei teatri sold out e la “prova generale” prima di Sanremo

Prima del Festival, Nigiotti sta portando Maledetti Innamorati nei teatri italiani con un tour prodotto da A1 Concerti, già completamente sold out e in chiusura il 5 febbraio.

L’idea è chiara: palco, chitarra, voce e interpretazione. Un set costruito per alternare energia e passaggi acustici, con quella dimensione “da performer” che spesso nel racconto su Nigiotti resta in secondo piano, ma che dal vivo diventa centrale.

Foto di Roberto Graziano Moro