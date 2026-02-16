Chiello a Sanremo 2026 con “Ti penso sempre”: testo e significato

CHIELLO è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano TI PENSO SEMPRE.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla TI PENSO SEMPRE – il significato della canzone

Nel brano Ti penso sempre, Chiello racconta la difficoltà di disinnamorarsi quando il ricordo continua a occupare ogni spazio.

La canzone si muove dentro un’intimità dolorosa: un letto che non sembra più fatto per due, parole non dette, bugie che restano sospese.

Il protagonista è diviso tra nostalgia e rabbia, tra il desiderio di lasciar andare e l’impossibilità di farlo davvero.

È un brano che mette a nudo la fine di una relazione senza cercare redenzione, ma accettando la vulnerabilità come unica verità possibile.

Testo di “TI PENSO SEMPRE” – CHIELLO

Autori ed editori di “TI PENSO SEMPRE”

Autori: Rocco Modello (Chiello), Tommaso Ottomano

Compositori: Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni, Tommaso Ottomano

Editori: Sony Music Publishing (Italy), Jukebox edizioni

Produzione: Tommaso Ottomano

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

AGONIA è il nuovo album di Chiello, in uscita il 20 marzo 2026 per Island Records / Universal Music, già disponibile in pre-order.

Il disco sarà pubblicato in digitale e nei formati fisici CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente).

Agonia è un concept album composto da 11 brani. L’immaginario del progetto si ispira alle fotografie di Todd Hido tratte dalla raccolta House Hunting, con scenari suburbani sospesi tra conforto e inquietudine. Atmosfere solitarie e malinconiche che ritornano anche nei temi del disco: fragilità, introspezione, desiderio e inquietudine emotiva.

IL TOUR

Dopo Sanremo e l’uscita dell’album, Chiello tornerà dal vivo con il Chiello Club Tour 2026, prodotto e organizzato da Trident Music.

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA

21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA

28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO

29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

Quante volte CHIELLO ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per CHIELLO.

Il duetto di CHIELLO nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, CHIELLO si esibirà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Il brano originale è una confessione malinconica e fragile, sospesa tra bisogno e smarrimento. Una dichiarazione che racconta l’amore come rivelazione improvvisa e al tempo stesso perdita di equilibrio. Una scelta coerente con l’estetica emotiva di Chiello.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 6,30

Quando canta CHIELLO a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026