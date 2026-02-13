13 Febbraio 2026
Vasco Rossi difende Laura Pausini sull’Inno di Mameli: “L’ha fatto benissimo, andate a farvi fottere”

Dopo le critiche social il rocker interviene senza mezze misure

Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo l’Inno di Mameli a Milano Cortina
Vasco Rossi rompe il silenzio e prende posizione sull’Inno di Mameli interpretato da Laura Pausini alla cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina. E lo fa senza troppo giri di parole.

Dopo le solite polemiche esplose sui social per l’interpretazione dell’Inno da parte della cantante, il rocker interviene senza sfumature e si schiera pubblicamente al fianco della cantante.

Laura Pausini: L’Inno di Mameli a Milano Cortina e le polemiche

L’esibizione della Pausini durante l’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha diviso pubblico e web. Una versione intensa, personale, con variazioni vocali marcate che hanno acceso il dibattito online.

Per alcuni un’interpretazione troppo libera per un brano simbolo della Repubblica. Per altri, una prova vocale potente e coerente con il profilo internazionale dell’artista (ne abbiamo parlato anche in questo articolo).

Se sui social italiani si è scatenata una pioggia di critiche – in alcuni casi anche offensive e aggressive – dall’estero non sono mancati gli apprezzamenti. Parte della stampa internazionale ha sottolineato la qualità vocale della cantante e colleghe come Céline Dion hanno espresso sostegno con reazioni pubbliche.

Like di Céline Dion al post sull’Inno di Mameli cantato da Laura Pausini a Milano Cortina

vasco rossi difende laura pausini sull’inno di mameli

È in questo clima, dove onestamente sono stati pochi i colleghi e le colleghe che hanno manifestato sostegno alla Pausini pubblicamente, Vasco Rossi ha scelto di intervenire attraverso le sue storie Instagram.

Aggiungo che la Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile.

Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare.

E andate tutti a farvi fottere!!

Parole nette, nello stile diretto del rocker, che non è nuovo a prese di posizione forti quando si tratta di difendere colleghi e libertà artistica. Parole in cui, giustamente, sottolinea l’internazionalità della Pausini, elemento di cui spesso in Italia sembriamo scordarci.

Storia Instagram di Vasco Rossi in difesa di Laura Pausini dopo l’Inno di Mameli a Milano Cortina

Laura e Vasco, Un legame che dura da anni

Le strade di Laura Pausini e Vasco Rossi si sono incrociate professionalmente diverse volte nel corso degli anni.

Solo pochi giorni fa Vasco aveva dedicato una storia alla cantante dopo la sua versione di Un senso, contenuta nell’album Io canto 2, definendola “Meravigliosa Laura”.

Nel corso degli anni la Pausini ha più volte omaggiato il rocker: nel primo Io canto aveva interpretato Anima fragile, mentre Benedetta passione era un brano scritto appositamente per lei dal rocker e inserito nell’album Resta in ascolto del 2004.

Quindi alla domanda “fino a che punto un artista può personalizzare un inno nazionale?” la risposta, almeno di Vasco, è apparsa chiara.

 

Cerca su A.M.I.