12 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
12 Febbraio 2026

Amici 2025: le anticipazioni del 15 febbraio con Giusy Ferreri e Drusilla Foer

Durante la puntata Emiliano, Alex e Michele hanno affrontato l'esame per accedere al Serale.

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25: anticipazioni della puntata del 15 febbraio con giudici Giusy Ferreri e Drusilla Foer
Amici 25, le anticipazioni della puntata del 15 febbraio: ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, in onda domenica su Canale 5.

Dopo il successo della scorsa settimana – XXX spettatori pari al XX,XX% di share – il talent show torna con una nuova registrazione, avvenuta giovedì 12 febbraio, ricca di ospiti musicali e momenti di tensione tra professori e allievi.

Clicca in basso su “continua” per scoprire cosa accadrà durante la puntata secondo le anticipazioni di Superguida Tv.

