Tish racconta il dopo Amici: “Le major? Ti fanno firmare per toglierti dal mercato”

Tish, ex concorrente della 18ª edizione di Amici di Maria De Filippi, è tornata a parlare della sua esperienza nel talent nel podcast Vita Vera, raccontando cosa succede davvero dopo la fine di un programma televisivo.

Tra i passaggi più forti dell’intervista una frase destinata a far discutere sul rapporto tra talent e discografia: “Secondo me non ti fanno firmare un contratto per metterti nel mercato, ma ti fanno firmare un contratto per toglierti dal mercato.”

La cantante, nome d’arte di Tijana Borić, partecipò ad Amici 18 nel 2018-2019 arrivando fino alla semifinale e distinguendosi per la sua vocalità soul e per la capacità di suonare più strumenti. Durante il programma vinse anche il Tim Music Award.

“Non avevo mai visto Amici prima di entrarci”

Nel corso dell’intervista Tish racconta come il suo ingresso nel programma sia avvenuto quasi per caso.

“Entro ad Amici nel 2018-2019, stavo ancora facendo le superiori. Non avevo mai visto Amici prima… zero proprio.”

Una dichiarazione che ritorna spesso nelle interviste fatte a chi partecipa al programma e che fa sempre riflettere: molti concorrenti arrivano a un talent di questo livello senza averne mai davvero studiato il funzionamento.

Del resto, prima di entrare in un ambiente che può cambiare la tua vita professionale, sarebbe naturale cercare di capirne le dinamiche, le opportunità e i rischi. Farlo significherebbe affrontare l’esperienza con maggiore consapevolezza e magari trasformarla davvero in un passaggio utile per costruire il proprio percorso artistico.

Nel caso di Tish, invece, la musica non era ancora nemmeno un progetto professionale definito.

“Io raga non cantavo, cioè sì, cantavo ma tipo ai cori di scuola. Non era mai un desiderio essere una cantante, non sapevo di saper cantare. Non ero cosciente del fatto che magari domani l’avrei fatto come lavoro.”

Entrare ad Amici senza pezzi propri

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda la differenza tra la sua situazione e quella di altri concorrenti del talent.

“Io ci sono entrata che non avevo pezzi miei. Tutti i miei pezzi primissimi li ho scritti lì.”

Una situazione molto diversa rispetto ad altri artisti presenti nel programma.

“Gli altri c’avevano già l’album pronto. Gli altri avevano avvocati, avevano il manager, avevano già l’etichetta, avevano già l’amico che fa il producer, che ha già il video pronto. Ma io non avevo nessuna mia canzone.”

Cosa significa “arrivare” nella musica

Nel podcast Tish riflette anche su cosa significhi davvero raggiungere un traguardo nel mondo musicale.

“L’idea che io avevo allora e che definisce un po’ lo scalino con cui dici ‘sono arrivato’ è quando vivi di musica. Quando ti alzi, ti svegli all’ora che vuoi e fai il lavoro che volevi fare.”

Secondo la cantante, però, il simbolo più evidente di quel traguardo è uno in particolare.

“Il traguardo è firmare con una major e fare un disco. Questo è… qualsiasi artista emergente e chiunque fa musica aspira a firmare con una major discografica.”

La differenza tra Amici e X Factor

Proprio parlando di discografia, Tish sottolinea anche una differenza tra i due principali talent musicali italiani.

“Ad Amici tu non sei legato a un contratto discografico, che è la bellezza di Amici. Perché a X Factor sì: sono tutti legati alla major.”

Il tema dei casting

Nel podcast si parla anche dei casting dei talent show. A un certo punto l’intervistatore osserva:

“Noi da casa vediamo queste file chilometriche di ragazzini che si presentano e fanno il provino… però c’è anche l’altra faccia, diciamo, di quelli che magari saltano tutta quella coda.”

Tish risponde spiegando che spesso esiste anche una strada diversa rispetto al casting tradizionale.

“La maggior parte di loro… ma io per prima sono passata attraverso un passaparola. Di quel musicista che però conosceva qualcuno, capito? È tutto un giro.”

E racconta anche la sorpresa nel confrontarsi con chi tentava i provini da anni.

“C’erano persone che mi dicevano: ‘Cazzo, da cinque anni che sto cercando di entrare ad Amici’, e a me mi hanno chiamato.”

tish e La visibilità televisiva di amici

Nel corso della conversazione la cantante difende anche il funzionamento del programma e il meccanismo della visibilità televisiva.

“Cosa ti promettono? I Måneskin ci hanno messo un botto, anche Annalisa ci ha messo un botto. Tu arrivi dentro la cazzo di televisione, boom, parte il pezzo e fai un botto di SIAE.”

Secondo Tish, però, non tutti partono dalle stesse condizioni.

“Ti arriva la tipa che c’ha già la canzone pronta… ma che gara è? Non partiamo con la stessa cosa. Io gioco con te che tu hai già l’album pronto.”

Un riferimento che richiama la sua “rivale televisiva” dell’epoca, Giordana Angi, che nel corso dell’intervista viene citata come “quella che è arrivata seconda”.

La figura del consulente musicale

Durante l’intervista Tish racconta anche dell’esistenza di una figura interna al programma che seguiva i concorrenti dal punto di vista artistico.

“C’era questa figura dentro ad Amici che faceva un po’ da consulente musicale. Era quella che ti ascoltava e ti proponeva delle canzoni che secondo lei ti stavano bene addosso.”

La cantante prova a definirne il ruolo:

“Possiamo dire che era tipo un direttore artistico… anche se è un nome troppo grande in realtà.”

Secondo il suo racconto, questa persona aveva anche un ruolo nelle proposte discografiche.

“Lei era quella che poi ci portava le proposte e i contratti quando eravamo in casetta.”

Il dopo talent

La parte più dura dell’intervista arriva quando Tish racconta cosa è successo dopo la fine del programma.

“Mi sono sentita usata? Come no. Madonna…”

La cantante precisa però che non si riferisce alla costruzione televisiva del programma:

“Quello ci sta, firmi un contratto per riprese televisive… finito il programma c’è il contratto che hai firmato… divertiti!”

Tish racconta poi una clausola contrattuale che, secondo lei, avrebbe di fatto bloccato la sua attività musicale.

“C’era una clausola che diceva che il contratto finisce 90 giorni dopo che esce il secondo album. Io non volevo firmare il contratto perché non ero solista… mi dissero che mi conveniva firmare perché sfruttavo la visibilità… alla fine ho firmato perché mi hanno convinto, cos’altro posso fare già di questo. Anche se per poco facciamolo…”

Il problema, spiega, è chi decide quando pubblicare quel disco da contratto firmato in tempo record:

“Sono cose, le clausole del contratto, che ho letto uscito da lì. Chi decide quando esce il secondo album?” La major chiaramente, risponde l’intervistatore. Una situazione che avrebbe creato uno stallo nella sua carriera:

“Sono stata ferma per tre anni e non ho fatto un cazzo, non potevo fare un cazzo. Ergo? Tempo indefinito”

Da qui nasce anche la riflessione più dura dell’intervista.

“Secondo me non ti fanno firmare un contratto per metterti nel mercato, ma ti fanno firmare un contratto per toglierti dal mercato. Non so come fanno a dormire… Io sul contratto avevo chiesto se potevano avvisare mia madre perché io un contratto legale non lo sapevo leggere, qualsiasi italiano medio non lo sa leggere. Quando sono uscita mia madre mi ha detto che lei il contratto, che dovevo firmare venerdì mattina, glielo hanno mandato il giovedì sera…”

Gli intervistatori la incalzano: “Sono i professori che votano, avranno anche loro un copione…” ma la cantautrice non porta avanti questi filone.

Tornando ai contratti con la casa discografica Tish svela che fu sua madre ad aiutarla: “Aveva il numero del presidente, lo chiamò visto che a me non rispondeva nessuno, e gli disse ‘Sono passati tra anni, è tutto fermo, possiamo fare una riunione? Mi fecero uscire l’album dopo di questo… ma il 24 dicembre!”

Il rapporto con Amici oggi

Nonostante le difficoltà raccontate, Tish non rinnega l’esperienza nel talent.

“Come sono dopo Amici? Sono molto più aperta, se mi chiedono di provare una cosa, la faccio. Se lo rifarei? Dieci volte.”

Oggi la cantante racconta di aver ritrovato la propria dimensione artistica.

“Sono tornata a fare la musicista. Dopo Amici non ho più fatto uscire mie canzoni, eppure le ho ”

Intervista integrale

Qui l’intervista completa a Tish nel podcast Vita Vera