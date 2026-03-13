Come funziona Canzonissima 2026: il regolamento del programma di Milly Carlucci

Come funziona Canzonissima 2026? Il ritorno dello storico varietà musicale della Rai, atteso in prima serata su Rai 1 dal 21 marzo 2026 con la conduzione di Milly Carlucci, porterà con sé anche una novità importante nel meccanismo del programma: nel nuovo regolamento non saranno i cantanti a gareggiare, ma le canzoni.

Come spiegato dalla stessa Milly Carlucci in un video diffuso sui canali ufficiali della trasmissione, gli artisti presenti nel cast non saranno veri e propri concorrenti. A gareggiare, infatti, non saranno i cantanti ma i brani portati sul palco nelle diverse puntate.

Se vuoi scoprire tutti gli artisti coinvolti nel programma puoi leggere anche il cast completo di Canzonissima 2026.

Come funziona Canzonissima 2026: il nuovo regolamento

Il regolamento di Canzonissima 2026 cambia rispetto all’idea più classica di gara televisiva tra artisti. Nel nuovo format il cast sarà formato da un gruppo di interpreti che porteranno sul palco diverse canzoni legate ai temi delle singole puntate.

Non si tratterà quindi di una competizione tra artisti, ma di una selezione musicale: saranno infatti le canzoni a essere votate e a competere tra loro nel corso delle sei puntate del programma.

Il pubblico da casa, insieme agli ospiti e agli artisti presenti in studio, sarà chiamato a scegliere quella che verrà definita la “canzonissima”, ovvero il brano simbolo dell’edizione.

L’obiettivo del programma sarà quindi individuare una canzone capace di entrare idealmente nella memoria collettiva e di essere consegnata alle nuove generazioni.

Come funzionerà il cast di Canzonissima 2026

Gli artisti coinvolti non avranno tutti lo stesso percorso all’interno del programma.

Alcuni cantanti saranno presenti per tutte le sei puntate, portando ogni volta una canzone legata al tema della serata e raccontando anche momenti della propria storia artistica.

Altri interpreti invece prenderanno parte solo ad alcune puntate o addirittura a una sola serata.

Tra gli esempi anticipati dalla stessa Milly Carlucci c’è quello di Paolo Jannacci, che nella seconda puntata porterà una dedica speciale al padre Enzo Jannacci.

Quando inizia Canzonissima 2026

Molti spettatori si chiedono quando inizia Canzonissima 2026. La nuova edizione del programma debutterà il 21 marzo 2026 in prima serata su Rai 1.

Il ritorno del celebre varietà musicale rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi della stagione Rai e punta a riportare in televisione uno spettacolo capace di unire musica, racconto e intrattenimento.

Il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.