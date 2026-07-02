Testo e significato di Su x giù, il nuovo singolo di Giuse The Lizia, fuori ovunque il 3 luglio 2026 per Maciste Dischi / Warner Records / Warner Music Italy. Un brano che racconta la fine di una storia d’amore senza la retorica della rottura, soffermandosi su ciò che resta quando una relazione si interrompe solo a metà.

Giuse The Lizia, Su x giù: di cosa parla il brano

Ad aprire Su x giù c’è una nota vocale lasciata volutamente nella registrazione, quasi una prova rimasta nel mix. Un dettaglio che crea fin dai primi secondi un’atmosfera intima, da confessione, e porta chi ascolta dentro il momento stesso in cui la canzone prende forma.

Il cantautore siciliano racconta una relazione che non si chiude con una frattura netta. Non c’è un prima e un dopo ordinato, ma un insieme di ricordi, abitudini e parole rimaste sospese. È il ritratto di un amore imperfetto, fatto di tentativi non riusciti, incomprensioni e momenti condivisi che continuano a lasciare traccia anche quando la storia è finita.

Giuse The Lizia, Su x giù: il significato del testo

Il senso del brano è racchiuso nel titolo stesso e nella frase che apre il ritornello, che l’artista ha voluto al centro del pezzo: “su per giù, ci siamo amati a modo nostro”. Quel Su x giù descrive una relazione che non è più insieme ma non è nemmeno separata del tutto, appesa a un equilibrio mai davvero raggiunto.

A spiegare la genesi del brano è lo stesso Giuse The Lizia:

«La canzone è nata un po’ per caso, mentre strimpellavo alla chitarra. Il suono scanzonato del pezzo nasce proprio così, e ho voluto mantenerlo per non perdere la leggerezza con cui racconto di una storia d’amore finita. Il ritornello si apre dicendo che “su per giù, ci siamo amati a modo nostro”. Mi piaceva descrivere una storia d’amore non perfetta, non da cartolina, ma non per questo meno vera».

L’amore raccontato nel brano non si misura in certezze ma in approssimazioni, in ciò che è stato “su per giù”. La leggerezza del suono, volutamente scanzonato, fa da contrappeso a un tema che resta malinconico: la difficoltà di dare una forma definita a qualcosa che si è sfilacciato senza chiudersi davvero. Il risultato è un pezzo che tiene insieme leggerezza e fondo amaro, senza cercare risposte.

Giuse The Lizia, Su x giù: il testo

Di seguito il testo del brano.

In arrivo venerdì 3 luglio 2026.

Il percorso dopo Istruzioni e la laurea in Giurisprudenza

Il nuovo brano arriva dopo Istruzioni, pubblicato nelle scorse settimane e scritto poco prima della laurea in Giurisprudenza ottenuta da Giuse The Lizia a marzo 2026. In quel singolo l’artista rifletteva su un presente segnato dall’incertezza, tra relazioni fragili, identità in trasformazione e difficoltà nel trovare punti di riferimento stabili. Un tema che, in modo diverso, torna anche in Su x giù, dove le risposte lasciano spazio alle sfumature.

Le date dell’MDMA Tour 2026

Il pubblico potrà ascoltare dal vivo il nuovo singolo durante l’MDMA Tour, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation, che porterà Giuse The Lizia nei principali club italiani a dicembre.

Data Città Venue 1 dicembre Roma Largo Venue (sold out) 2 dicembre Roma Largo Venue 4 dicembre Napoli Duel Club 5 dicembre Firenze Otel 10 dicembre Milano Fabrique 11 dicembre Bologna Estragon Club 12 dicembre Padova Hall

I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali di Comcerto e Live Nation.

Chi è Giuse The Lizia

Giuseppe Puleo, in arte Giuse The Lizia, è nato e cresciuto a Bagheria, in provincia di Palermo. Il suo percorso discografico inizia nel 2021 con il singolo Vietnam, pubblicato per Maciste Dischi. Nel 2023 arriva il debutto sulla lunga distanza con Crush, seguito da un intenso percorso live che gli permette di collezionare diversi sold out nei club italiani.

Nel 2024 pubblica il secondo album INTERNET, mentre nel 2025 ottiene un importante riscontro con 404 (una canzone de I Cani), diventata virale sui social e sulle piattaforme di streaming. Dopo la laurea e una breve pausa dagli impegni musicali, ha inaugurato una nuova fase del suo percorso con Istruzioni. Ora è il momento di Su x giù, una canzone che sceglie di raccontare l’amore per quello che spesso è davvero: imperfetto, complicato e autentico.