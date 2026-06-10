10 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
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10 Giugno 2026

Giuse The Lizia, MDMA Tour: dopo il 1° sold-out, Roma raddoppia

In programma un live diretto, intenso e senza filtri: un'occasione per ritrovarsi, condividere energia e vivere ogni canzone con autenticità.

Tour di Lorenza Ferraro
Giuse The Lizia annuncia una nuova data romana del MDMA Tour
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Dopo i due importanti sold-out all’Alcatraz di Milano dello scorso tour, il concerto-evento all’Estragon di Bologna e una laurea in Giurisprudenza, Giuse The Lizia torna live con l’MDMA Tour: sette imperdibili date nei club, che scalderanno l’inverno più freddo, rafforzando ancora di più il legame tra l’artista e il suo pubblico.

Insomma, dopo una piccola pausa, adesso è tempo di tornare là dove tutto prende veramente vita… il palco. Qui Giuse The Lizia proporrà un live diretto, intenso e senza filtri: un’occasione per ritrovarsi, condividere energia e vivere ogni canzone con autenticità.

Giuse The Lizia, MDMA Tour: le date

In risposta all’incredibile entusiasmo del pubblico e alla grandissima richiesta – dopo il sold-out del concerto nella Capitale, in programma il 1° dicembre – Giuse The Lizia ha annunciato una seconda data romana, che si terrà sempre al Largo Venue il 2 dicembre 2026.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date del MDMA Tour ad ora annunciate:

  • 1 dicembre – Roma, Largo Venue – SOLD OUT
  • 2 dicembre – Roma, Largo Venue – NUOVA DATA
  • 4 dicembre – Napoli, Duel Club
  • 5 dicembre – Firenze, Otel
  • 10 dicembre – Milano, Fabrique
  • 11 dicembre – Bologna, Estragon Club
  • 12 dicembre – Padova, Hall

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