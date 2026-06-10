Giuse The Lizia, MDMA Tour: dopo il 1° sold-out, Roma raddoppia

Dopo i due importanti sold-out all’Alcatraz di Milano dello scorso tour, il concerto-evento all’Estragon di Bologna e una laurea in Giurisprudenza, Giuse The Lizia torna live con l’MDMA Tour: sette imperdibili date nei club, che scalderanno l’inverno più freddo, rafforzando ancora di più il legame tra l’artista e il suo pubblico.

Insomma, dopo una piccola pausa, adesso è tempo di tornare là dove tutto prende veramente vita… il palco. Qui Giuse The Lizia proporrà un live diretto, intenso e senza filtri: un’occasione per ritrovarsi, condividere energia e vivere ogni canzone con autenticità.

Giuse The Lizia, MDMA Tour: le date

In risposta all’incredibile entusiasmo del pubblico e alla grandissima richiesta – dopo il sold-out del concerto nella Capitale, in programma il 1° dicembre – Giuse The Lizia ha annunciato una seconda data romana, che si terrà sempre al Largo Venue il 2 dicembre 2026.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date del MDMA Tour ad ora annunciate:

1 dicembre – Roma, Largo Venue – SOLD OUT

2 dicembre – Roma, Largo Venue – NUOVA DATA

4 dicembre – Napoli, Duel Club

5 dicembre – Firenze, Otel

10 dicembre – Milano, Fabrique

11 dicembre – Bologna, Estragon Club

12 dicembre – Padova, Hall

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