Sanremo giovani 2022: Le preferenze della redazione danno vita ad un classifica con due nomi in testa

Manca meno di un mese all’appuntamento con Sanremo Giovani 2022. La finalissima andrà in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1. In attesa di scoprire a fine novembre i quattro artisti provenienti da Area Sanremo che si uniranno agli 8 scelti dal regolamento discografico il nostro Fabio Fiume ha realizzato in questo speciale le pagelle sui brani di quest’ultimi. Ora è arrivato invece il momento di scoprire, al di à dei voti del critico musicale, le preferenze della redazione di All Music Italia.

In attesa di diventare 12 con l’arrivo dei quattro prescelti di Area Sanremo 2022 sono otto gli artisti, e otto quindi le canzoni, in gara. Eccoli (cliccando sui nomi potrete anche leggere i testi dei brani):

Ognuno di noi della redazione è stato messo davanti ad una domanda. Dopo aver ascoltato gli 8 brani scelti da Amadeus e dalla Commissione Musical Rai di Sanremo Giovani, scegliere i due artisti e le due canzoni che meriterebbero di arrivare sul palco del Festival di Sanremo. Un giudizio personale quindi e non un Toto-nomi su chi potrebbe passare o meno.

Per conoscere le scelte della redazione di All Music Italia su Sanremo Giovani 2022 cliccate in basso su continua.