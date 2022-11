Sanremo giovani 2022: “Malditè” testo, significato e video del brano di Mida

Mida Malditè testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022 dal giovane artista di Believe.

Ci siamo quasi, il 16 dicembre gli 8 giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani si affronteranno in prima serata su Rai 1 nella finale di Sanremo Giovani 2022. A loro si uniranno quattro artisti, per un totale di 12, selezionati nell’ultima settimana di novembre da Area Sanremo 2022.

Andiamo quindi a scoprire le canzoni in gara con Maldite di Mida.

Mida Malditè testo significato del brano

Nel brano del rapper classe ’99 la lei della canzone ha una presa così forte su di lui al punto che senza gli viene il “malditè”. Nel testo anche Mida ha inserito anche un tururu costante all’inizio dei ritornelli che fa rimanere impresso facilmente l’attacco.

MIDA MALDITè VOCE testo

Qui il video del brano.

tururu tururu tururu

Caffe , bevo un altro caffè

tanto sogno pure sveglio e sai che tu ahimè , hai me

e non un altro vabbè

mi fai sentire stupido davvero

vieni e vai come nuvole nel cielo

quella un po’ sembra te

tu vai via senza di me

Con la testa fra le nuvole

sento solo che mi sento solo

se ogni tuono ha il suo fulmine

viene e vai come nuvole nel cielo

mi fai sentire stupido davvero

vai via senza di me

e mi viene il malditè, malditè, maldité

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

tururu tururu turutu che

sei come la retta via quando non hai più una bussola

e mi bussa

la malinconia sbagliata in serata giusta

e vado sempre più giù

perso nel blu

il cielo come mare siamo noi le stelle

perché non cadi con me?

Ma ho la testa fra le nuvole

sento solo che mi sento solo se ogni volo ha il culmine

vieni e vai come il traffico e le metro

ma stasera odio cupido davvero

mi chiedevo perché

ti ha fatto scegliere me

ho il mal di te, il mal di te

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te