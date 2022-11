Sanremo giovani 2022: le pagelle del critico musicale ai brani in gara

Sanremo giovani 2022 le pagelle ai brani dei primi 8 finalisti a cura del Critico Musicale Fabio Fiume.

Settimana piena di pagelle questa!

Dopo gli inediti di X Factor arrivano anche gli 8 finalisti che si giocano l’accesso a big del prossimo Festival di Sanremo, di cui completeranno il cast. Ricordiamo che qui troviamo solo gli 8 scelti dal regolamento discografico e a loro si aggiungeranno, a fine novembre, i 4 scelti da Area Sanremo.

E se per X Factor dicevo con stupore che le donne avevano abbattuto la compagine maschile ( escluse band ), qui subito si ristabilisce l’annosa questione delle poche donne che sempre viene denunciata, a volte anche in maniera esagerata, sul web.

Su otto finalisti infatti è la sola Shari a portare avanti il colore rosa ( che magari manco le piace ) così com’è stritolata fra sette maschietti e nemmeno una band.

Devo dire che non sono rimasto particolarmente impressionato dalle loro proposte; spero quindi che chi passerà il turno avrà conservato nel cassetto un brano migliore di quello qui proposto. Eppure alcuni li conosco già ( Shari compresa ) ed in più occasioni si sono guadagnati la promozione nelle pagelle settimanali con i loro primi vagiti discografici.

E’ per questo che forse mi aspettavo di più!

Ho trovato la solita omologazione verso una delle mode più brutte che abbia mai attraversato la musica e cioè quella di cantare poco, male ed aggiustare tutto di effetti. E’ chiaro che non mi riferisco a tutti ma alla maggior parte.

Magari è qualcosa che è profondamente radicato nelle generazioni attuali, che magari io con i miei “anta” non posso capire, non metto in dubbio. Ma sapete, quando si è ascoltata tanta musica belle, tante idee nuove, tante mode che avevano tutte il loro perché, è difficile farsi piacere canzoni striminzite in cui mancano i fondamenti: manca la musica suonata, manca la voce e, salvando qualcuno, manca pure una canzone che per qualsivoglia motivo il giorno dopo potrei avere voglia di risentire, canticchiare, comprare… se si può usare ancora questo termine.

Cosa mi dovrebbe piacere quindi? Fatta questa premessa andiamo a scoprire insieme le pagelle ai brani di Sanremo giovani 2022. Cliccate in basso su continua.