X Factor 2022: Le pagelle agli inediti lanciati dai talenti in gara: sono tre i brani che si fanno notare

X Factor pagelle inediti a cura del critico musicale Fabio Fiume.

Anche quest’anno X Factor sforna il suo bel numero d’inediti e come spesso accade, devo dire, la cifra apparente lanciata durante il talent è sempre quella dell’orecchiabilità e nessun pezzo mi è sembrato meritevole d’insufficienza grave.

A primo impatto devo dire che, ascoltando attentamente le proposte, non ho avuto sorprese per quello che riguarda il brano migliore a mio avviso, dato che chi lo propone mi è già capitato a tiro nelle pagelle classiche, quelle settimanali dei nuovi singoli, ed ha sempre incontrato il mio favore.

Mi stupisce invece che la compagine femminile arrivata fino a questo punto abbia largamente battuto quella maschile 4-0, essendo questa rappresentata solo da band e non da solisti, tutti eliminati fin qui. E’ qualcosa che accade in maniera piuttosto rara, come le eclissi.

Attenzione però donne: ho trovato infatti un po’ d’omologazione nelle 4 proposte; quasi tutte ( 3 su 4 ) mi arrivano come proposte eteree, con suoni rarefatti e per tanto poco tangibili. E’ chiaro che in situazioni simili è il pezzo a fare la differenza, però diciamo che avrei voluto sentire un ventaglio più ampio di stili.

