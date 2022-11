Sanremo giovani 2022: “L’anima balla” testo, significato e video del brano di Olly

Olly L’anima balla testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022 dall’artista che abbiamo recentemente intervistato (qui il video).

Ci siamo quasi, il 16 dicembre gli 8 giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani si affronteranno in prima serata su Rai 1 nella finale di Sanremo Giovani 2022. A loro si uniranno quattro artisti, per un totale di 12, selezionati nell’ultima settimana di novembre da Area Sanremo 2022.

Andiamo quindi a scoprire le canzoni in gara partendo L’anima balla di Olly.

olly l’anima balla significato del brano

olly l’anima balla la citta che odi testo

Qui il video del brano.

E ancora no

ancora non ho capito niente

e ti dirò

che c’ho provato ma non mi riesce

e vorrei spegnermi un giorno

solo per vedere chi piange nel mondo

lo so che è triste ma in fondo

chi non è mai triste in fondo

però ci sono delle volte in cui

sento il cuore che balla

e non conta più nulla

finché l’anima balla

non avere paura

Fede fai con calma

che la strada è lunga

finché l’anima balla

Posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

Che cos’è questa danza

è la vita che vive

è una mamma in gravidanza

o un bambino che ride

è una foto che non ricordavo

è toccarsi per sbaglio la mano

è lasciarsi e trovarsi per caso

ma vedersi felici e capire che

c’est la vie XXX

ah, pensaci

XXX le cose semplici

io non lo vedevo ma

XXX insieme all’anima

