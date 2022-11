Sanremo giovani 2022: “Sincera” testo, significato e video del brano di Giuse The Lizia

Giuse The Lizia Sincera testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022 dal cantautore, recentemente intervistato dal nostro sito (vedi qui).

Ci siamo quasi, il 16 dicembre gli 8 giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani si affronteranno in prima serata su Rai 1 nella finale di Sanremo Giovani 2022. A loro si uniranno quattro artisti, per un totale di 12, selezionati nell’ultima settimana di novembre da Area Sanremo 2022.

Andiamo quindi a scoprire le canzoni in gara con Sincera di Giuse The Lizia.

Giuse the lizia sincera testo significato del brano

Per il Festival il cantautore presenta una canzone d’amore, uno di quei amori che nascono all’improvviso da un incontro e sembrano un po’ una piccola lotta e non si dove si finirà ma l’importante è comunque godersi il momento e le sensazioni che ci scatena dentro.

Giuse The Lizia sarà live a inizio anno con ONE MORE TIME TOUR 2023, serie di date nei club che prende il nome dall’ultimo singolo lanciato.

12 gennaio 2023 Covo – Bologna

13 gennaio 2023 Arci Bellezza – Milano

18 gennaio 2023 I Candelai – Palermo

giuse the lizia sincera testo

Qui il video del brano.

Gente che vedo, facce da zombie

mille chiamate ma non rispondi

e grida che spaccano le pareti

soliti vizi e soliti vecchi

luci che sbucano dai cespugli

e cose già vecchie ma che non butti

la vita è veloce, io la rincorro

cambierà tutto ma sarò già pronto

e lasciami stare che ho mille sbalzi d’umore

se ti parlo di me

e chiamo un dottore per questi tagli sul cuore

beh beh

Ho una scusa per ogni ritardo

fuori piove però sono calmo

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu blu blu

speravo fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso XXX

Dovrei mettere in ordine le priorità

perché mi sono perso dentro la città

e ci siamo incrociati già un paio di volte

scambiati due parole come niente fosse

e non sappiamo bene come finirà

se ci facciamo male ma non ci importa

e lo facciamo ancora un’altra volta

Ho la risposta per ogni domanda

tu mi chiedi cos’è che mi manca

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu blu blu

speravo fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso XXX

Scusa baby sono sincero

se mi chiedi come mi va

brutta storia ho un vuoto alla pancia

se mi parli manca l’aria

scusa baby te lo ripeto

dormo poco e sogno a metà

brutta storia sarà sincero

come si fa

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu blu blu

speravo fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso XXX