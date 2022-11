Video intervista a Giuse The Lizia: il nuovo singolo, Sanremo Giovani e la questione del rave di Modena

Giuse The Lizia è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del suo nuovo singolo ‘One More Time‘. E’ stata anche l’occasione per festeggiare insieme il suo approdo alla finale di Sanremo Giovani e per parlare di attualità con il tema del rave di Modena in primo piano.

Direttamente da Bagheria, un paesino a pochi passi da Palermo, Giuse The Lizia sta conquistando l’Italia intera a piccoli ma efficaci passi. Un nome relativamente nuovo che, però, ha già all’attivo un EP pubblicato a maggio scorso e una serie di singoli che gli hanno permesso di affermarsi come uno dei cantautori di nuova generazione tra i più promettenti della scena.

one more time e sanremo giovani

La nostra intervista è stata l’occasione per raccontare il nuovo brano ‘One More Time‘, occasione per Giuse di chiedere metaforicamente perdono a tutte quelle persone che lo hanno sempre sostenuto ma che, complice anche il trasferimento dalla Sicilia a Bologna, ha dovuto mettere da parte per concentrarsi sulla sua carriera.

Non sarà, come ovvio, la stessa canzone che gli ha permesso di arrivare alla finale di Sanremo Giovani ma è il passo precedente, quello che ci e lo accompagna direttamente a dicembre con certezze e forze mentali solide per affrontare un percorso che, stando a quanto si dice nell’ambiente, lo potrebbe consacrare come “il Tananai del 2023″.

GIUSE THE LIZIA E LA SUA VISIONE DEL RAVE DI MODENA

Giuse The Lizia non si è nascosto dietro a un dito e ha voluto rispondere a una domanda che, in questi giorni, fa capolino nelle interviste e nei pensieri di addetti ai lavori e artisti: cosa ne pensa di quanto successo a Modena?

Non è voluto entrare nei risvolti politici ma ha detto la sua, partendo dal concetto che sia necessario permettere ai giovani e alle persone di potersi riunire a maggior ragione che sono stati tolti due anni di vita a causa del covid.

Buona visione!