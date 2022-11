Sanremo giovani 2022: “La città che odi” testo, significato e video del brano di gIANMARIA

gIANMARIA La città che odi testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022.

Ci siamo quasi, il 16 dicembre gli 8 giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani si affronteranno in prima serata su Rai 1 nella finale di Sanremo Giovani 2022. A loro si uniranno quattro artisti, per un totale di 12, selezionati nell’ultima settimana di novembre da Area Sanremo 2022.

Andiamo quindi a scoprire le canzoni in gara partendo La città che odi di gIANMARIA, secondo classificato nell’ultima edizione di X Factor.

Una canzone d’amore alla gIANMARIA, sempre più vicino come stile al Vasco degli esordi. Nel brano il cantautore parla a questa ragazza che forse ha preteso un po’ troppo da lui ferendolo e facendolo fuggire proprio verso quella grande città che, a quanto pare, odiava.

Quando insegui me

stai cercando solo te

io uno specchio che cammina

che ti mostra come sei

se mi lasci qua

fai fatica a ritrovarti

fai fatica a ritrovarmi

Quanto chiedi a me?

più di quanto immaginassi

era solo un’estorsione

ma ci hai messo pure il cuore

è un po’ troppo non trovi?

come finirà, come finirà?

come finirà

Ora che son scivolato

dalle tue mani sull’asfalto

mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

Hai rubato a me

ti sei messa in discussione

non l’avresti fatto mai

senza guardarti da fuori

vive in ogni respiro il mio tempo

in ogni presa di coscienza

ma cosa si prova a restare da soli

senza prima stancarsi degli altri

Ora che son scivolato

dalle tue mani sull’asfalto

mi tocca stare qua

E sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

E me ne resto qua

anche se te ne vai

eretto e vicino al muro

dove non vuoi

sono rimasto qua

anche con mille guai

e non mi serve nessuno

Ma casa è vuota senza te

sto nella città che odi

a me piace un sacco

così tanto che ci vivrei

forse ci comprerò casa

mi prenderò un gatto

costerà un botto

che vivere

che vivere

che vivere

che vivere