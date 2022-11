Sanremo giovani 2022: “Le cose più importanti” testo, significato e video del brano di Will

Will Le cose più importanti testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2022 dal giovane artista di casa Capitol Records.

Ci siamo quasi, il 16 dicembre gli 8 giovani selezionati da Amadeus e la Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani si affronteranno in prima serata su Rai 1 nella finale di Sanremo Giovani 2022. A loro si uniranno quattro artisti, per un totale di 12, selezionati nell’ultima settimana di novembre da Area Sanremo 2022.

Andiamo quindi a scoprire le canzoni in gara con Le cose più importanti di Will.

WILL LE COSE PIÙ importanti significato del brano

In questo brano Will ricorda una persona che non c’è più, la madre probabilmente, e tutti quei momenti in cui sentiva il bisogno di manifestarle il suo amore ma non riusciva a farlo con le parole.

WILL LE COSE PIù importanti testo

Qui il video del brano.

Indietro nel tempo, oh

qui come si torna

due stelle nel cielo che

diventava rosa

mi servirebbe un tuo consiglio

ma non ci sei più

di quelli che mi davi tu

rimango da solo e

ti chiedo perdono se

ti tengo stretto e non ti lascio andare

vorrei sapere come amarmi

come hai fatto tu

come hai fatto tu

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Dimmi che non farai tardi

e che torni almeno per cena

mi hai lasciato solo sigaretta

e il silenzio di stasera

vorrei poter riuscire ad essere come eri tu

bella come sei tu

E dimmi che te lo ricordi

di come bruciava la sabbia

e consuma la rabbia

che alla fine poi niente ci cambia

e le canzoni che cantavi non le sento più

io non le sento più

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

E piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

farti sorridere di nuovo

e piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

e farti sorridere di nuovo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti