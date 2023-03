Giuse The Lizia torna in pista dopo la finale di Sanremo Giovani con Lato A Lato b

Giuse The Lizia Lato A Lato B testo e audio del nuovo singolo.

Dopo l’esperienza di Sanremo Giovani, dove è arrivato in finale, il palermitano Giuse The Lizia ricomincia a macinare hit e lo fa con il nuovo singolo Lato A Lato B, disponibile dal 17 marzo.

Il brano è stato scritto dallo stesso Giuse The Lizia con la collaborazione di Fulminacci, mentre la produzione è stata affidata a Iacopo Sinigaglia in arte Brail.

Lato A Lato B è una canzone molto personale alla quale il cantautore è molto legato, motivo per cui è stata scelta come canzone di lancio in vista dell’album di inediti che uscirà in primavera.

Racconta la storia di una relazione ormai giunta al capolinea. Il brano presenta uno scenario in cui Giuse nutre una forte speranza nei confronti dell’amore.

Nel testo riflette tutti i momenti trascorsi nella quotidianità con il proprio partner, paragonato ad una medicina e al sollievo che quest’ultima ti regala ed è proprio Giuse The Lizia a spiegarlo:

“Ho scritto il testo cercando di essere il più autentico possibile, raccontando la parabola di una storia d’amore bella, che poi naufraga senza che ci si riesca a spiegare il perché.”

Giuse The Lizia lato a lato b testo e audio del brano

Di seguito il testo del brano di Giuse The Lizia Lato A Lato B:

Almeno tu stai bene ultimamente

Come non fossimo mai stati niente

Ed ho provato a cancellare anche il tuo numero

O a bere tanto da scordarmi dove abito

Io sono questo, fatalista per mia indole

Mi sento molto simile alla parte peggiore di te

A quella cinica, che prende e scappa via

Che pensa solamente alla foto di BeReal

Ne giro un’altra, medicina dopo pranzo

Spesso, quando serve, mi aiuta a restare calmo

Ma mi aiutavi benissimo pure tu

Che adesso non ci sei più

La causa dei giorni blu

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B, ehi

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B

Ed alla fine credo proprio che ti ho amato

Non so se lo volevo oppure è solo capitato

Potremmo definirla una fortuita coincidenza d’eventi

Di cuori spenti che dormivano in letti piuttosto freddi

Poi fumiamoci una sigaretta

Mettiamo su una moka e poi scappi se proprio hai fretta

E invece abbiamo fatto le quattro sul mio divano

A dire il vero forse un po’ me l’aspettavo

Un bell’esordio che porta ad un brutto epilogo

Ma nonostante quello che mi dicono

Io proprio non capisco perché mai dovrei passarci su

Del resto a me piaci tu, la causa dei giorni blu

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B, ehi

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B

Lato A, lato B

La tua schiena mi sembra un film

Da vedere all’arena all’aperto

Ma tu resta qui

Chiamami con mille nomi strani

E fammi capire quanto mi odi, quanto mi ami

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B, ehi

Se ti va, ce ne andiamo giù in camera

Che poi ti torna la voglia di ascoltare quel vinile lì

Il lato A, il lato B, il lato A, il lato B

Lato A (Il lato A, il lato B), lato B (Il lato A, il lato B)

La tua schiena (Il lato A, il lato B) mi sembra un film (Il lato A, il lato B)

Da vedere all’arena all’aperto

Se tu stai con me, mi diverto, uoh-oh