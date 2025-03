Giuse The Lizia scalda i motori per Bologna e il MI Ami Festival con il singolo “404 (Una canzone de i Cani)”

In attesa del concerto speciale all’Estragon di Bologna e della partecipazione al Mi Ami Festival, Giuse The Lizia porta avanti il racconto iniziato con il suo scorso album Internet con il nuovo singolo 404 (Una canzone de i Cani) (Maciste Dischi / EMI Records Italy), in uscita su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 26 marzo.

Con 404 (Una canzone de i Cani), Giuse The Lizia torna a dare voce alle emozioni di un’intera generazione. Si tratta di una riflessione sulla difficoltà di comunicare e affrontare le proprie, appunto, emozioni in un mondo sempre più frammentato, dove anche l’amore ormai nasce ma non riesce più a durare a lungo.

Giuse The Lizia lo racconta così: «404 (una canzone de I Cani) è un pezzo che parla di due persone molto diverse che si innamorano. Mi piaceva l’idea di raccontare questa storia di incomunicabilità e di scontro che spesso caratterizza le relazioni tra i miei coetanei soprattutto in un periodo come questo, molto polarizzante e diviso, e di farlo attraverso immagini di questi anni».

«Mi sono ispirato alla narrazione de I Cani, il mio grande amore dei tempi del liceo che ho sempre ammirato per come raccontavano la loro generazione. Con questo pezzo ho provato a fare lo stesso».

Nel titolo, infatti, è presente una citazione a I Cani, progetto musicale del cantautore romano Niccolò Contessa, che con la sua musica è stato in grado di raccontare un mondo nuovo in un modo e con degli occhi diversi.

Prima di arrivare all’annuncio, Giuse The Lizia aveva spoilerato una parte del brano su TikTok dopo aver chiesto ai propri fan di inviargli dei messaggi relativi agli ex fidanzati e fidanzate. Con i relativi screenshot ricevuti, l’artista ha messo in sottofondo la canzone ed è subito esploso l’entusiasmo sui social.

GIUSE THE LIZIA: LE DATE A BOLOGNA E AL MI AMI FESTIVAL

Oltre al nuovo singolo, Giuse The Lizia tornerà live il prossimo 6 maggio in occasione del suo primo concerto all’Estragon di Bologna. Inoltre, alcuni giorni fa ha anche annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del MI Ami Festival a Milano il prossimo 23 maggio.

Le prevendite per la data all’Estragon di Bologna, organizzata e prodotta da Comcerto e Live Nation, sono disponibili online sul sito di Live Nation e su TicketOne. Per il MI Ami Festival, invece, i biglietti sono disponibili su Dice.fm.

