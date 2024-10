Giuse The Lizia si fa nuovamente portavoce della Gen Z nel nuovo album “Internet” in attesa del tour nei club

In attesa del tour autunnale nei club, Giuse The Lizia annuncia l’arrivo del suo nuovo album Internet (Maciste Dischi / Emi Records Italy / Universal Music Italy), fuori venerdì 18 ottobre.

Da martedì 1° ottobre è disponibile il pre-save. L’album sarà disponibile sia in digitale che in formato fisico, precisamente in Vinile Bianco Autografato e Musicassetta: è possibile preordinarli cliccando qui.

Nei giorni scorsi, inoltre, Giuse The Lizia aveva pubblicato sul suo profilo Instagram due session speciali: uno spoiler di uno dei brani inediti di Internet, ovvero x te che mi conosci così bene, e una versione piano e voce del singolo Solo un’idea.

Per anticipare l’album, invece, lunedì 30 settembre aveva postato – sempre su Instagram – un monologo sull’importanza di Internet ai giorni nostri e nella sua carriera.

GIUSE THE LIZIA, “INTERNET”

Il disco è composto da 11 tracce in cui Giuse The Lizia racconta con sincerità la bellezza e la fatica di avere vent’anni. Descrive una generazione – la sua ma non solo – molto spesso incompresa, tra notti insonni e le storie con gli amici di una vita, gli amori che vanno e vengono e l’incertezza per il futuro.

In poche parole, Internet è un album che racconta il viaggio della GenZ alla scoperta del proprio posto nel mondo.

A livello di sound, il giovane cantautore classe 2001 ha sperimentato passando dal cantautorato al rap, dal pop funk al funky, dimostrando per l’ennesima volta la sua crescita a livello musicale e il suo talento ormai davanti agli occhi di tutti.

Giuse The Lizia racconta così l’album in arrivo: «Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata. Alla fine mi sono accorto che tutto quello che avevo scritto e raccontato era accomunato da Internet, soprattutto le relazioni e i rapporti. Oggi nasce tutto da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo».

GIUSE THE LIZIA, “INTERNET”: IL TOUR NEI CLUB

Dopo un tour estivo breve ma intenso che l’ha visto portare la propria musica nei principali festival italiani e anche allo Sziget Festival a Budapest, Giuse The Lizia ripartirà con un tour autunnale nei club che terminerà con il concerto evento all’Alcatraz di Milano.

Il tour è organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation. Di seguito, le date:

16 NOVEMBRE 2024 – NAPOLI – DUEL CLUB

17 NOVEMBRE 2024 – ROMA – LARGO VENUE

20 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV (SOLD OUT)

21 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV

22 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

24 NOVEMBRE – TORINO – MILK

25 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ

I biglietti sono già disponibili su TicketOne, Ticketmaster e Dice.fm. La data di Torino è disponibile su Xceed.

Foto di Simone Biavati, artwork di Riccardo Michelazzo