Francamente parte con i concerti 2026 del Bitte Leben Summer Tour, il tour estivo organizzato da OTR Live dopo l’uscita del suo primo album Bitte Leben, pubblicato il 17 aprile per Carosello Records. Le prime date annunciate attraversano club e festival, con un avvio speciale a Berlino e poi una serie di live in full band tra Bologna, Roma, Torino, Milano e diversi appuntamenti estivi.

Il calendario è in aggiornamento e arriva dopo la partecipazione dell’artista al Primo Maggio Roma 2026, sul palco di piazza San Giovanni.

FRANCAMENTE CONCERTI 2026: DATE DEL TOUR

14 maggio 2026 – Privatclub – Berlino (in solo)

19 maggio 2026 – Locomotiv Club – Bologna

20 maggio 2026 – Largo Venue – Roma

22 maggio 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino

23 maggio 2026 – MI AMI Festival – Milano

26 luglio 2026 – Hi-Ho Music Festival – Capannori (LU)

6 agosto 2026 – Minamò Festival – Martirano Lombardo (CZ)

7 agosto 2026 – Polifonie Music Festival – Rivello (PZ)

10 agosto 2026 – Luce Festival – Gallipoli (LE)

IL NUOVO TOUR DI FRANCAMENTE

Il Bitte Leben Summer Tour porta per la prima volta dal vivo le canzoni dell’album d’esordio di Francamente. La partenza del 14 maggio a Berlino, in solo, ha un peso particolare: è la città in cui l’artista ha vissuto per anni e dove una parte del suo immaginario si è formata tra strada, club e ricerca sonora.

Dal 19 maggio il tour prosegue in full band, con una dimensione live pensata per spingere il disco verso il corpo, il canto condiviso e l’energia dei festival. Dopo Bologna, Roma e Torino, il calendario passa dal MI AMI Festival di Milano e continua in estate con date tra Toscana, Calabria, Basilicata e Puglia.

IL PERCORSO DI FRANCAMENTE

Francamente è un progetto nato a Torino e cresciuto tra cantautorato, elettronica e una scrittura attraversata da queerness e attivismo. Nel suo percorso entrano gli studi in filosofia politica, l’esperienza da busker e la partecipazione a collettivi che lavorano per una musica più orizzontale e meno competitiva.

Dal 2021 fa parte di Canta Fino a Dieci, collettivo transfemminista nato per contrastare il gender gap nell’industria musicale. Dopo i primi brani Contaminazone, Bombe in colombe e Taxi, il trasferimento a Berlino ha portato il progetto a contaminarsi con elettronica, techno, cold wave e immaginari urbani più ruvidi.

Nel 2024 Francamente si è trasferita a Milano, ha iniziato la collaborazione con BASTA MUSICA e Costello’s Records e ha partecipato a X Factor Italia. Nel suo percorso più recente sono arrivati i singoli Fucina, Zagara, Telephone Tango, La casa dei miei nonni e Sirene sulla Luna, fino all’album Bitte Leben.

LA SCALETTA DEL TOUR BITTE LEBEN

La scaletta ufficiale del Bitte Leben Summer Tour non è ancora stata comunicata. Considerando la natura del tour, è probabile che il centro dei concerti sia il repertorio di Bitte Leben, album uscito il 17 aprile per Carosello Records.

Nei live potrebbero quindi trovare spazio brani come Telephone Tango, La casa dei miei nonni, Sirene sulla Luna e Zagara, insieme ad alcune canzoni già pubblicate negli anni precedenti, tra cui Paracadute e Fucina.

L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile una scaletta ufficiale o quando emergeranno indicazioni più precise dai primi concerti del tour.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per le date del Bitte Leben Summer Tour sono disponibili attraverso i canali indicati da OTR Live. Per il calendario aggiornato e le informazioni sulle singole prevendite è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale del tour.

Al momento non sono stati comunicati prezzi unici per tutte le date, anche perché il calendario comprende club e festival con modalità di accesso differenti.

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Foto di Valentina Mirto