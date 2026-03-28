Francamente, “Sirene sulla Luna”: il nuovo singolo tra poesia e elettronica anticipa l’album Bitte Leben

Francamente, Sirene sulla Luna: testo e significato del singolo che anticipa Bitte Leben.

C’è qualcosa in Sirene sulla Luna che sembra arrivare da lontano. Non tanto per estetica, quanto per intenzione.

Ascoltandola viene in mente una domanda antica, quasi leopardiana: “tu in cielo dimmi che fai, silenziosa luna?”. Solo che qui la luna non è distante. È vicina. È abitata.

Il nuovo singolo di Francamente è una festa d’estate sospesa tra corpi, respiro collettivo e paesaggi quasi irreali. Una dimensione bucolica e onirica che nasce da un’esperienza reale, il festival La Luna e i Calanchi di Aliano e si trasforma in immagine sonora.

Ma attenzione: non è nostalgia. È presenza.

Un suono che sfugge alle etichette

Un invito a vivere, ma senza semplificare niente

C’è una cosa che succede ascoltando Sirene sulla Luna: non capisci subito dove sei.

Ed è raro.

Perché siamo abituati a canzoni che ti danno coordinate immediate. Qui invece no. Qui entri dentro una dimensione che sembra familiare, una notte d’estate, corpi che si sfiorano, il respiro degli altri ma che allo stesso tempo si sposta continuamente, come se non volesse mai fermarsi davvero.

francamente Sirene sulla Luna: testo

Morbida sui Calanchi

Fuori di casa ma senza distrarci

Tappi di birra che danzano come

Sirene sopra ai tuoi fianchi

Braccia poco distanti

L’aria di fumo il respiro degli altri

Guardami fissa che voglio sapere

Cos’hanno i tuoi occhi stanchi

Solidali con gli estranei

Ma lontane con le mani io e te

La tua pelle, con i graffi

In mutande, a piedi scalzi io e te

Sembrava fossimo a un party

Con la scusa toccarci

Restiamo nascoste

Due fate di notte

Con addosso le cicale

Poterti raccontare

Vorrei essere importante anche

Se mi educano al niente

Resto immobile qui

Due passi dalla Luna

Sopra l’onda di un film

Sirene sulla Luna

E un’altra volta, a piedi scalzi

E sotto i palchi, in mezzo ai campi io e te

Una volante, due ragazzi

Cinque grammi, nelle calze io e te

Nella tua macchina al rientro

Milano che freddo

Ritorno a quel vento

A quei giorni leggeri

Morbida sui Calanchi

Fuori di casa ma senza distrarci

Tappi di birra che danzano come

Sirene sopra ai tuoi fianchi

Braccia poco distanti

L’aria di fumo il respiro degli altri

Guardami fissa che voglio sapere

Cos’hanno i tuoi occhi stanchi

Resto immobile qui

Due passi dalla Luna

Sopra l’onda di un film

Sirene sulla Luna

Resto immobile qui

Due passi dalla Luna

Sopra l’onda di un film

Sirene sulla Luna

Bitte Leben: il primo album di Francamente prende forma

BITTE LEBEN arriva il 17 aprile ed è il primo album di Francamente. Ma chiamarlo semplicemente “esordio” rischia di essere riduttivo.

Non perché non lo sia, ma perché non funziona così.

Il titolo “per favore vivi” potrebbe sembrare diretto, quasi dichiarativo. In realtà ha dentro una fragilità che si sente già nei singoli usciti finora. Non è un imperativo. È più una richiesta, qualcosa che resta aperto.

Il disco è stato costruito insieme a Goedi (Diego Montinaro) come un laboratorio continuo, dove ogni brano nasce da un processo diverso. Non c’è un metodo unico, non c’è una forma prestabilita.

E questo si sente dai primi assaggi del disco.

Dentro convivono Berlino, la provincia, la memoria familiare, i rave, la strada. Non come elementi da mettere in ordine, ma come pezzi che restano anche quando non combaciano perfettamente.

È qui che il disco prende una direzione interessante: non cerca coerenza a tutti i costi. Accetta il fatto che le cose possano essere anche contraddittorie.

E in questo senso Sirene sulla Luna è centrale, perché è il punto in cui tutto diventa più corporeo, più collettivo, più aperto.

Il tour di Francamente: le date di Bitte Leben

A maggio questo universo esce dallo studio. Francamente porterà Bitte Leben in full band in una serie di date che attraversano varie città.

19 maggio – Locomotiv Club, Bologna

20 maggio – Largo Venue, Roma

22 maggio – Hiroshima Mon Amour, Torino

23 maggio – MI AMI Festival , Milano

Foto di Cosimo Buccolieri