Aurora Ramazzotti: in arrivo il primo album con l’aiuto di papà Eros “Canteremo insieme”

Aurora Ramazzotti è pronta a seguire le orme di papà Eros.

A svelarlo è proprio lui, Eros Ramazzotti, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme.

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con un’ampio pubblico di follower che la segue sui social dove condivide ampi sprazzi della sua vita.

Cosa sappiamo di lei?

Attualmente è alle ultime settimane di gravidanza. Non si sa (almeno non lo sappiamo noi che ci occupiamo di musica e non di gossip) quando è previsto il parto, ma, stando alle foto pubblicate, non dovrebbe mancare molto a rendere nonni i suoi illustri genitori.

Aurora ha studiato musica. Spesso condivide video in cui suona la chitarra e ha studiato canto.

A giugno 2021, infatti, Aurora Ramazzotti ha sostenuto gli esami al MAS di Milano (centro di formazione per lo spettacolo) interpretando Oggi sono io di Alex Britti. In quell’occasione l’influencer aveva dichiarato “ho sempre avuto il terrore di esibirmi, di cantare davanti agli altri“. Paura superata, quindi, vista la nuova carriera che vuole intraprendere!

Però quello di Aurora Ramazzotti non sarebbe un debutto assoluto nel mondo della musica. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, è tra gli autori del brano Battito Infinito contenuto nell’ultimo disco di Eros.

Il fatto che lui mi abbia coinvolta questa volta, denota a mio avviso una grande dimostrazione di stima nei miei confronti che è un passaggio della vita bello. Significa che sto crescendo e pur essendo per sempre la sua bambina mi vede più adulta, ma anche una persona con cui condividere idee e questo significa tutto.

Quindi non ci resta che attendere, dopo la nascita del bebè (e tutto il tempo che riterrà necessario per dedicarsi a questo importante momento della sua vita), l’uscita del primo lavoro discografico di Aurora Ramazzotti.

Tutto ciò mentre sua madre, Michelle Hunziker, è pronta a tornare in TV con Michelle Impossible (LEGGI QUI).