Ospiti stellari per la prima puntata di “Michelle Impossibile & Friends”. Tra loro Eros Ramazzotti, Il Volo e Max Pezzali

Michelle impossible e Friends ospiti prima puntata. Mercoledì 22 febbraio torna in tv l’one woman show di Michelle Hunziker. Uno spettacolo che riserverà ampio spazio alla musica con Il Volo, Max Pezzali e molti altri ancora.

Ospiti fissi del programma saranno Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Michelle impossibile e friends ospiti della prima puntata

Nella prima puntata del programma ci saranno i comici Pio & Amadeo, presto in partenza con il loro nuovo programma su Canale 5, l’attrice, cantante e showgirl Serena Autieri, Piero Chiambretti, Belen Rodriguez, il comico e attore Claudio Bisio e, per il mondo del cinema, Pierfrancesco Favino.

Ma come dicevamo in apertura la musica sarà un elemento fondamentale dello show. La conduttrice svizzera infatti incontrerà nuovamente sul palco il suo ex marito, Eros Ramazzotti, già ospiti lo scorso anno nella prima edizione. Probabile che questa volta Eros canti i brani del suo ultimo album, Battito infinito.

Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arrivano gli Articolo 31 di cui fa parte l’amico J-Ax che per anni ha condiviso con Michelle il palco del game-show di Mediaset All Together Now.

Spazio anche a due donne della musica italiana molto diverse tra loro. Nina Zilli e l’iconica Loredana Bertè. Saranno presenti poi i ragazzi de Il Volo, artisti italiani tra i più amati al mondo, e per chiudere ci sarà Max Pezzali.

Il cantautore, proprio nei giorni scorsi, ha partecipato con Michelle Hunziker e Katia Follesa al brano La rivincita delle bionde di Danti, pezzo di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Insomma tanta musica con gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible & Friends. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 febbraio in prima serata su Canale 5.