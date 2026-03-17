Samurai Jay pubblica Obsesión feat. Naiara: la versione spagnola di Ossessione

Samurai Jay è pronto a rilanciare uno dei brani più forti dell’ultimo Festival di Sanremo. Dal 20 marzo esce infatti Obsesión feat. Naiara, versione in spagnolo di Ossessione, accompagnata dal videoclip ufficiale.
Un’operazione che segna un passo importante nel percorso internazionale dell’artista, dopo il grande successo del brano in Italia.
Samurai Jay, Obsesión feat. Naiara: data di uscita e significato
Obsesión è la versione in lingua spagnola di Ossessione, il brano con cui Samurai Jay ha partecipato per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.
Per questa nuova versione il cantante ha scelto di collaborare con Naiara, tra le voci più interessanti della nuova scena pop spagnola e vincitrice di Operación Triunfo 2023.
Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 marzo 2026, insieme al videoclip ufficiale.
Nel frattempo Ossessione è diventato il primo brano di Sanremo 2026, certificato. Qui tutti i numeri del successo.
Il debutto live: Samurai Jay e Naiara al LOS40 Primavera Pop
La collaborazione tra i due artisti arriverà anche dal vivo. Samurai Jay e Naiara si esibiranno infatti per la prima volta insieme con “Obsesión” il 10 aprile sul palco del LOS40 Primavera Pop, alla Movistar Arena di Madrid.
Si tratta di uno degli eventi pop più importanti in Spagna, che ogni anno riunisce alcuni tra i principali artisti nazionali e internazionali.
Naiara: chi è l’artista feat di Obsesión
Naiara è una delle nuove voci più promettenti del pop spagnolo. Dopo la vittoria a Operación Triunfo 2023, si è rapidamente imposta nel panorama musicale esibendosi sui principali palchi del Paese.
Tra le collaborazioni più rilevanti c’è “Tienes que Saber” con Abraham Mateo, brano che ha superato i 15 milioni di stream su Spotify.
Tra i suoi successi più recenti figura anche “Halo”, singolo pubblicato nel 2024 per Island Records (Universal Music Italia), certificato disco di platino e capace di superare i 70 milioni di stream complessivi.
L’artista sta inoltre lavorando al nuovo EP “LA ESPAÑOLA”, un progetto che fonde sonorità urban contemporanee con la tradizione musicale spagnola.
Un passo verso l’internazionale
Con Obsesión, Samurai Jay apre ufficialmente al mercato spagnolo, consolidando il successo ottenuto in Italia e ampliando il proprio pubblico.
Una strategia sempre più frequente per gli artisti italiani, ma che nel suo caso arriva sostenuta da numeri già solidi e da un brano che si è imposto come uno dei più forti dell’ultima edizione di Sanremo.