17 Marzo 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
17 Marzo 2026

Samurai Jay pubblica Obsesión feat. Naiara: la versione spagnola di Ossessione

In uscita il 20 marzo con videoclip ufficiale, il brano sarà presentato dal vivo al LOS40 Primavera Pop di Madrid.

News di All Music Italia
Samurai Jay Naiara Obsesión Ossessione versione spagnola
Condividi su:

Samurai Jay è pronto a rilanciare uno dei brani più forti dell’ultimo Festival di Sanremo. Dal 20 marzo esce infatti Obsesión feat. Naiara, versione in spagnolo di Ossessione, accompagnata dal videoclip ufficiale.

Un’operazione che segna un passo importante nel percorso internazionale dell’artista, dopo il grande successo del brano in Italia.

Samurai Jay, Obsesión feat. Naiara: data di uscita e significato

Obsesión è la versione in lingua spagnola di Ossessione, il brano con cui Samurai Jay ha partecipato per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Per questa nuova versione il cantante ha scelto di collaborare con Naiara, tra le voci più interessanti della nuova scena pop spagnola e vincitrice di Operación Triunfo 2023.

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 marzo 2026, insieme al videoclip ufficiale.

Nel frattempo Ossessione è diventato il primo brano di Sanremo 2026, certificato. Qui tutti i numeri del successo.

Obsesión Samurai Jay Naiara copertina singolo

Il debutto live: Samurai Jay e Naiara al LOS40 Primavera Pop

La collaborazione tra i due artisti arriverà anche dal vivo. Samurai Jay e Naiara si esibiranno infatti per la prima volta insieme con “Obsesión” il 10 aprile sul palco del LOS40 Primavera Pop, alla Movistar Arena di Madrid.

Si tratta di uno degli eventi pop più importanti in Spagna, che ogni anno riunisce alcuni tra i principali artisti nazionali e internazionali.

Naiara: chi è l’artista feat di Obsesión

Naiara è una delle nuove voci più promettenti del pop spagnolo. Dopo la vittoria a Operación Triunfo 2023, si è rapidamente imposta nel panorama musicale esibendosi sui principali palchi del Paese.

Tra le collaborazioni più rilevanti c’è “Tienes que Saber” con Abraham Mateo, brano che ha superato i 15 milioni di stream su Spotify.

Tra i suoi successi più recenti figura anche “Halo”, singolo pubblicato nel 2024 per Island Records (Universal Music Italia), certificato disco di platino e capace di superare i 70 milioni di stream complessivi.

L’artista sta inoltre lavorando al nuovo EP “LA ESPAÑOLA”, un progetto che fonde sonorità urban contemporanee con la tradizione musicale spagnola.

Un passo verso l’internazionale

Con Obsesión, Samurai Jay apre ufficialmente al mercato spagnolo, consolidando il successo ottenuto in Italia e ampliando il proprio pubblico.

Una strategia sempre più frequente per gli artisti italiani, ma che nel suo caso arriva sostenuta da numeri già solidi e da un brano che si è imposto come uno dei più forti dell’ultima edizione di Sanremo.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 giudici Serale indizi 1

Amici 2026 svelati i giudici del Serale della 25esima edizione in partenza sabato 21 marzo
Sanremo 2027 Geolier e ipotesi reunion Måneskin 2

Sanremo 2027, De Martino prepara il cast: spuntano Geolier e Tony Pitony, sogno Måneskin
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 3

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Sal Da Vinci concerto Stasera che sera Piazza del Plebiscito 4

Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”
Amici Verso Il Serale ospiti puntata 15 marzo 2026 5

Amici - Verso Il Serale: gli ospiti della puntata del 15 marzo 2026
Carlo Conti conduce Sanremo Top su Rai1 dedicato alle canzoni di Sanremo 2026 6

Sanremo Top stasera su Rai1: ospiti e cantanti della seconda puntata
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 7

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Amici 2026 squadre Serale professori 8

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico
Canzonissima 2026 regolamento spiegato da Milly Carlucci 9

Come funziona Canzonissima 2026: il regolamento del programma di Milly Carlucci
Marco Venturini a The Voice Generations su Rai 1 con la famiglia 10

Chi è Marco Venturini a The Voice Generations: dagli Studio 3 ai 7s8

Cerca su A.M.I.