Baby K Non mi basti più è il titolo del nuovo singolo, in dirittura d’arrivo, dell’artista.

Del resto è dai tempi Roma-Bangkok, super hit da mezzo milione di copie (disco di diamante) uscita nel 2015 in coppia con Giusy Ferreri, che non c’è praticamente estate in musica senza una hit di Baby K.

Baby K Non mi basti più

Dopo Voglio ballare con te con Andrés Dvicio del 2017 (5 volte disco di platino), Da zero a cento del 2018 (triplo disco di platino) e Playa del 2019 (doppio disco di platino), Baby K sta per tornare con la canzone per l’estate 2020, Non mi basti più.

Lo spoiler è arrivato attraverso i canali social dell’artista che ha svelato di essere co-protagonista, insieme all’Influencer Chiara Ferragni, della nuova campagna pubblicitaria dello shampoo Pantene…

“Felicissima di poter annunciare la collaborazione con Pantene e Chiara Ferragni. Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli Ps. Contiene uno Spoiler importante. Qualcosa di speciale é in arrivo…“

E lo spoiler è visibile proprio all’inizio del video quando Chiara dà il play alla musica e si intravede al copertina del nuovo singolo di Baby K.

E proprio nella copertina si legge Special Guest: Chiara Ferragni. Quale sarà il ruolo della moglie di Fedez nel nuovo singolo di Claudia (vero nome di Baby K) lo scopriremo nei prossimi giorni quando il brano sarà ufficialmente annunciato.